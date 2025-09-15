20檔台股ETF超級除息周登場 00919等4檔年化配息率破9%
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股 ETF 本周進入超級除息周，統計 9 月 15 日至 19 日共有 20 檔即將除息，其中 15 檔為高股息 ETF，包括群益台灣精選高息 (00919-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW) 等都是人氣相當高的高息 ETF，吸引 336 萬 4129 位受益人關注，若以預估年化配息率來看，00919 本次配息年化配息率 10.2% 最高。
根據 CMoney 統計資料顯示，00919 是唯一一檔年化殖利率突破 10% 的台股 ETF，而 00918、中信綠能及電動車 (00896-TW)、富邦特選高股息 30(00900-TW) 3 檔亦有 9% 以上的水準。另有 9 檔介於 5-7% 之間，亦有不錯表現。
儘管 00919 本季配息吹起降息風，但已經連續 10 季維持年化配息率 10% 以上，本次除息日為 9 月 16 日，亦為除息高峰日，跟其他 14 檔台股 ETF 同一天，參與除息最後買進日為 9 月 15 日，投資人可多留意相關投資契機。
市場法人表示，雖然今年高息 ETF 吹起降息風，但相對穩定配息的季配型 ETF 還是較受存股族青睞。台股高股息 ETF 的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息 ETF 的投資人往往需具備較長的投資耐心。
以 00919 為例，00919 在今年 5 月調整選股邏輯並更換持股為 40 檔後，大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，顯示換股後成份股特性更加適合長期存股。
群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，台股高息 ETF 有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。展望後市，AI 需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及 Fed 降息壓低壽險業避險成本，建議投資人續抱台股高股息 ETF，可分批逢低持續買進，增加台股 ETF 存股張數。
