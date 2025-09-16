鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-16 11:12

台股今 (16) 日開低走高，在台積電 (2330-TW) 秒填息及 AI 相關題材帶動下，盤中指數最高來到 25651 點，再度刷新歷史新高。今天也是台股 ETF 超級除息日，多檔跟隨台積電上演填息行情，其中，中信成長高股息 (00934-TW) 再度上演秒填息行情，另外，海外高股息 ETF 如中信全球高股息 (00963-TW)、中信亞太高股息 (00964-TW) 等，開盤也立刻填息，惟後來盤中股價拉回。

台股新高無極限！這幾檔高息ETF跟隨台積電上演一日填息。(圖：shutterstock)

00934 本月除息 0.088 元，年化殖利率約 5.4%，股價 15 日收 20.04 元，除息參考價為 19.95 元。目前盤中已來到 20.11 元，漲 0.16 元或 0.8%，再度上演一日填息。

00934 經理人張圭慧表示，受惠 AI 需求旺盛，台積電積極擴廠，也帶動相關設備與廠務工程廠商業績成長，包含聖暉、亞翔、漢唐等，今年以來股價表現亮眼，上述公司都是 00934 的成份股。展望後市，台股進入第四季旺季，有利成長股表現，00934 也即將迎來成分股調整，有望跟上這波旺季行情。

至於 00963 本月除息 0.059 元，年化殖利率逾 6%，股價 15 日收 10.73 元，除息參考價為 10.67 元。今日開盤價 10.75 元，上演開盤即填息行情。

00963 經理人陳雯卿指出，00963 分散布局全球已開發市場，可降低單一國家波動風險，成份股包含台灣人熟悉的家樂福及賓士汽車集團、新加坡航空公司等，都是具備穩定現金流的優質企業。且 00963 股利所得全屬海外所得，結合海外所得稅制優惠，收益分配可納入最低稅負制，對投資人而言有節省稅負的效果。