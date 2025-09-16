鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-16 15:15

‌



美股昨（15）日在科技股領軍下全面收高，標普 500 與那斯達克指數雙雙改寫歷史新高，台股今（16）日則在台積電秒填息激勵下開高走揚，加權指數一度衝上 25,623 點，再創新高。市場風向明確轉向 AI 與能源題材，軟體巨擘甲骨文（ORCL-TW) 最新財報揭示 AI 發展背後的電力瓶頸，燃料電池等潔淨能源供應鏈成為新焦點。

甲骨文財報引爆電力商機！00899潔淨能源ETF搭上AI熱潮跟著飛。（圖：shutterstock）

甲骨文上季資本支出高達 84.68 億美元，遠超市場預期。執行長艾利森直言，AI 正帶來史無前例的超級週期，但電力供應將是最大挑戰。高盛雖將其目標價上調至 310 美元，但考量現金流壓力，仍維持「中性」評級，並預估自由現金流轉正時點可能延後至 2029 財年。

‌



法人指出，AI 資料中心的爆炸性需求，正迫使科技巨頭尋求自主發電方案，潔淨能源因此受惠。富蘭克林華美投信旗下 FT 潔淨能源 ETF（00899-TW）主要持股之一、燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy），今夏即獲甲骨文 AI 資料中心大單，激勵股價單日飆漲 23%。該公司第二季營收年增近兩成，順利轉虧為盈，執行長史瑞達表示，正與多家大型資料中心開發商深度合作，迎接史上最強勁的拐點。

市場分析師指出，AI 資料中心的爆炸性需求，正迫使科技巨擘在老舊的電網基礎設施外，尋求自主發電方案。00899 基金經理人洪慧珊表示，AI 引爆的剛性電力需求是長期趨勢，預估 2030 年電力需求將較去年倍增，為潔淨能源創造巨大成長空間。法人表示，00899 在經歷政治風險逆風後，賣壓已趨緩，建議可逢低分批布局，掌握潔淨能源的長線商機。

表、潔淨能源指數與其他主題指數表現

1M% 3M% 6M% 1Y% YTD% 標普潔淨能源精選指數 8.36% 14.94% 27.54% 6.23% 31.29% 標普 500 指數 2.15% 8.92% 16.76% 17.03% 11.95% NASDAQ 綜合指數 2.12% 12.61% 24.71% 25.20% 14.66% 全球智能電動車指數 2.71% 19.80% 34.40% 38.39% 20.06% ACWI IMI 精選未來車 30 指數 2.50% 14.52% 32.34% 32.15% 18.66% 標普軟體服務指數 1.90% 4.46% 22.11% 28.27% 11.89% 羅素 2000 指數 5.01% 12.01% 17.27% 9.83% 7.48% 元宇宙指數 4.15% 13.89% 22.95% 25.92% 14.03% 全球基因免疫與醫療革命指數 1.73% 2.60% 0.10% -8.77% 1.16% 全球基因免疫生技指數 5.04% 6.40% 3.91% -9.05% 0.41% 電池與儲能科技指數 12.93% 37.15% 30.66% 31.85% 22.18% 全球網路安全指數 4.78% 1.02% 11.48% 26.92% 10.85%