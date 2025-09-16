甲骨文財報引爆電力商機！00899潔淨能源ETF搭上AI熱潮跟著飛
鉅亨網記者張韶雯 台北
美股昨（15）日在科技股領軍下全面收高，標普 500 與那斯達克指數雙雙改寫歷史新高，台股今（16）日則在台積電秒填息激勵下開高走揚，加權指數一度衝上 25,623 點，再創新高。市場風向明確轉向 AI 與能源題材，軟體巨擘甲骨文（ORCL-TW) 最新財報揭示 AI 發展背後的電力瓶頸，燃料電池等潔淨能源供應鏈成為新焦點。
甲骨文上季資本支出高達 84.68 億美元，遠超市場預期。執行長艾利森直言，AI 正帶來史無前例的超級週期，但電力供應將是最大挑戰。高盛雖將其目標價上調至 310 美元，但考量現金流壓力，仍維持「中性」評級，並預估自由現金流轉正時點可能延後至 2029 財年。
法人指出，AI 資料中心的爆炸性需求，正迫使科技巨頭尋求自主發電方案，潔淨能源因此受惠。富蘭克林華美投信旗下 FT 潔淨能源 ETF（00899-TW）主要持股之一、燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy），今夏即獲甲骨文 AI 資料中心大單，激勵股價單日飆漲 23%。該公司第二季營收年增近兩成，順利轉虧為盈，執行長史瑞達表示，正與多家大型資料中心開發商深度合作，迎接史上最強勁的拐點。
此趨勢也反映在供應鏈上。富蘭克林華美投信 FT 潔淨能源 ETF（00899-TW）主要持股、燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy），今夏便獲甲骨文 AI 資料中心大單，消息激勵股價單日大漲 23%。布魯姆能源第二季營收年增近兩成，順利轉虧為盈。執行長史瑞達表示，公司正與多家大型資料中心開發商深度合作，迎接史上最強勁的拐點。
市場分析師指出，AI 資料中心的爆炸性需求，正迫使科技巨擘在老舊的電網基礎設施外，尋求自主發電方案。00899 基金經理人洪慧珊表示，AI 引爆的剛性電力需求是長期趨勢，預估 2030 年電力需求將較去年倍增，為潔淨能源創造巨大成長空間。法人表示，00899 在經歷政治風險逆風後，賣壓已趨緩，建議可逢低分批布局，掌握潔淨能源的長線商機。
表、潔淨能源指數與其他主題指數表現
|
1M%
|
3M%
|
6M%
|
1Y%
|
YTD%
|
標普潔淨能源精選指數
|
8.36%
|
14.94%
|
27.54%
|
6.23%
|
31.29%
|
2.15%
|
8.92%
|
16.76%
|
17.03%
|
11.95%
|
NASDAQ 綜合指數
|
2.12%
|
12.61%
|
24.71%
|
25.20%
|
14.66%
|
全球智能電動車指數
|
2.71%
|
19.80%
|
34.40%
|
38.39%
|
20.06%
|
ACWI IMI 精選未來車 30 指數
|
2.50%
|
14.52%
|
32.34%
|
32.15%
|
18.66%
|
標普軟體服務指數
|
1.90%
|
4.46%
|
22.11%
|
28.27%
|
11.89%
|
羅素 2000 指數
|
5.01%
|
12.01%
|
17.27%
|
9.83%
|
7.48%
|
元宇宙指數
|
4.15%
|
13.89%
|
22.95%
|
25.92%
|
14.03%
|
全球基因免疫與醫療革命指數
|
1.73%
|
2.60%
|
0.10%
|
-8.77%
|
1.16%
|
全球基因免疫生技指數
|
5.04%
|
6.40%
|
3.91%
|
-9.05%
|
0.41%
|
電池與儲能科技指數
|
12.93%
|
37.15%
|
30.66%
|
31.85%
|
22.18%
|
全球網路安全指數
|
4.78%
|
1.02%
|
11.48%
|
26.92%
|
10.85%
資料日期：2025/9/12 資料來源: Bloomberg
