甲骨文財報引爆電力商機！00899潔淨能源ETF搭上AI熱潮跟著飛

鉅亨網記者張韶雯 台北


美股昨（15）日在科技股領軍下全面收高，標普 500 與那斯達克指數雙雙改寫歷史新高，台股今（16）日則在台積電秒填息激勵下開高走揚，加權指數一度衝上 25,623 點，再創新高。市場風向明確轉向 AI 與能源題材，軟體巨擘甲骨文（ORCL-TW) 最新財報揭示 AI 發展背後的電力瓶頸，燃料電池等潔淨能源供應鏈成為新焦點。

甲骨文財報引爆電力商機！00899潔淨能源ETF搭上AI熱潮跟著飛。（圖：shutterstock）

甲骨文上季資本支出高達 84.68 億美元，遠超市場預期。執行長艾利森直言，AI 正帶來史無前例的超級週期，但電力供應將是最大挑戰。高盛雖將其目標價上調至 310 美元，但考量現金流壓力，仍維持「中性」評級，並預估自由現金流轉正時點可能延後至 2029 財年。


法人指出，AI 資料中心的爆炸性需求，正迫使科技巨頭尋求自主發電方案，潔淨能源因此受惠。富蘭克林華美投信旗下 FT 潔淨能源 ETF（00899-TW）主要持股之一、燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy），今夏即獲甲骨文 AI 資料中心大單，激勵股價單日飆漲 23%。該公司第二季營收年增近兩成，順利轉虧為盈，執行長史瑞達表示，正與多家大型資料中心開發商深度合作，迎接史上最強勁的拐點。

此趨勢也反映在供應鏈上。富蘭克林華美投信 FT 潔淨能源 ETF（00899-TW）主要持股、燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy），今夏便獲甲骨文 AI 資料中心大單，消息激勵股價單日大漲 23%。布魯姆能源第二季營收年增近兩成，順利轉虧為盈。執行長史瑞達表示，公司正與多家大型資料中心開發商深度合作，迎接史上最強勁的拐點。

市場分析師指出，AI 資料中心的爆炸性需求，正迫使科技巨擘在老舊的電網基礎設施外，尋求自主發電方案。00899 基金經理人洪慧珊表示，AI 引爆的剛性電力需求是長期趨勢，預估 2030 年電力需求將較去年倍增，為潔淨能源創造巨大成長空間。法人表示，00899 在經歷政治風險逆風後，賣壓已趨緩，建議可逢低分批布局，掌握潔淨能源的長線商機。

表、潔淨能源指數與其他主題指數表現

 

1M%

3M%

6M%

1Y%

YTD%

標普潔淨能源精選指數

8.36%

14.94%

27.54%

6.23%

31.29%

標普 500 指數

2.15%

8.92%

16.76%

17.03%

11.95%

NASDAQ 綜合指數

2.12%

12.61%

24.71%

25.20%

14.66%

全球智能電動車指數

2.71%

19.80%

34.40%

38.39%

20.06%

ACWI IMI 精選未來車 30 指數

2.50%

14.52%

32.34%

32.15%

18.66%

標普軟體服務指數

1.90%

4.46%

22.11%

28.27%

11.89%

羅素 2000 指數

5.01%

12.01%

17.27%

9.83%

7.48%

元宇宙指數

4.15%

13.89%

22.95%

25.92%

14.03%

全球基因免疫與醫療革命指數

1.73%

2.60%

0.10%

-8.77%

1.16%

全球基因免疫生技指數

5.04%

6.40%

3.91%

-9.05%

0.41%

電池與儲能科技指數

12.93%

37.15%

30.66%

31.85%

22.18%

全球網路安全指數

4.78%

1.02%

11.48%

26.92%

10.85%

資料日期：2025/9/12  資料來源: Bloomberg

