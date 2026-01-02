特斯拉車主首度實現全程自駕橫跨美國 馬斯克：酷！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-02 04:30

在 2025 年的結尾，特斯拉 (TSLA-US) 車主大衛 · 摩斯（David Moss）實現了一項頗具時代特色的挑戰：坐在他的 Model 3 裡，靜靜地看著電動車自己從美國西海岸開到東海岸，全程不進行任何干預。

特斯拉車主首度實現全程自駕橫跨美國。（圖：Shutterstock）

這也使他成為世界上第一個全程憑自動駕駛技術橫穿美國的人。特斯拉社群為之轟動，也引來特斯拉公司和世界首富馬斯克點讚。

‌



特斯拉北美官方賬號表示：「首輛實現全程自動駕駛橫跨美國東西海岸的特斯拉。零人工接管，全程 FSD。」

馬斯克也言簡意賅地轉發並評論稱：「酷」。

據摩斯介紹，他是從加州特斯拉餐廳出發，最終抵達南卡羅萊納默特爾海灘。整趟行程耗時 2 天又 20 個小時，行駛了 2,732.4 英里（約 4,397 公里）。挑戰的關鍵點在於，整個過程中完全沒有進行任何人工接管，甚至包括在特斯拉超充站裡的所有停車。

作為對比，122 年前，汽車行業先驅霍拉肖 · 傑克遜和蘇厄爾 · 克羅克（以及他們在路上收留的鬥牛犬巴德）為了證明汽車不是「曇花一現的消遣玩物」，開車從舊金山顛簸到紐約，耗時 63 天，成為首批駕車橫跨美國的人（和狗）。

摩斯在一張地圖上詳細展示了貫穿全美的歷程，並列出了近 30 個超充站的幾乎全部停靠訊息。

更重要的是，摩斯在評論中指出，整個過程中甚至沒有出現過一次險情，這在人類駕駛員中也不容易實現。

這項長途壯舉使用的是上月發布的 FSD V14.2.1.25 更新，可實現更平順、更像人類駕駛員的加速和轉向操作，但仍需有駕駛員監控。

摩斯的挑戰也了卻了馬斯克多年前的一樁心願。自從 2016 年推出 Autopilot 2.0 以來，全程無干預貫穿美國的自動駕駛，一直是馬斯克的目標，他最初預期這一里程碑可以在 2017 年底時達成。