鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-16 08:38

全球宏觀投資領域知名分析師、Phinance Technologies 創始合夥人 Ed Dowd 近日發出嚴厲警告稱，川普政府接手的美國經濟實為「爛攤子」，正面臨被嚴重低估的多重危機。

華爾街老手：美國面臨的經濟挑戰或被低估 Fed恐將開啟「恐慌性降息周期」（圖：Shutterstock）

曾精準預測安隆倒閉與利率轉折點的 Dowd 指出，聯準會 (Fed) 即將開啟的降息周期恐重蹈 2007 年金融危機覆轍，但難以阻擋資產價值縮水的必然趨勢。

‌



就業數據的異常修正引發市場對經濟統計真實性的質疑。美國勞工統計局 (BLS) 最新數據顯示，在今年 3 月為止的一年內，非農就業人數下修 91.1 萬，相當於每月少增加 7.6 萬個崗位，創 2000 年以來最大修正幅度。

Dowd 以統計學角度痛批道：「7 個標準差的偏差機率堪比連續被擊中三次，這不是系統性欺詐，就是官僚體系的重大失職。」

他特別指出，拜登任期內約 2000 萬非法移民通過租金支付支撐的虛假繁榮，正隨著川普政府緊縮邊境政策而加速消退。

房市被視為經濟崩盤的先行指標。Dowd 分析指出，占美國經濟總量 36% 的房地產業已出現全面走弱跡象。「民眾購屋能力持續惡化，此前依賴非法移民租金維持的虛假需求正在消失。」

根據 Dowd 團隊監測數據，全美房地產指標全線走低，預示即將到來的衰退將產生連鎖反應。更嚴峻的是，隨著房市降溫，通膨率可能跌破聯準會 2% 目標線，但這並非健康的經濟訊號，而是需求萎縮的必然結果。

在貨幣政策方面，Dowd 則提出危險的歷史類比。這位資深投資人說：「當前情景與 2007 年 Fed 開啟降息周期時高度相似，但那次降息未能阻止股市直到 2009 年才觸底。」

他認為，Fed 正陷入「恐慌降息周期」，在資產通縮壓力下將持續降息卻無法扭轉頹勢。值得注意的是，這種經濟困境具有全球傳導性，歐洲等主要經濟體同樣面臨嚴峻挑戰，預示著「非常深度的衰退」即將來臨。