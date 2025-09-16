鉅亨網記者黃皓宸 2025-09-16 10:27

美股投資人預期聯準會 (Fed) 將在台北時間 18 日凌晨宣布利率，外界看好降息預期，特斯拉 (TSLA-US) 等大型科技股勁升，四大指數齊揚，加上台積電 (2330-TW) 今 (16) 日除息 5 元，開牌隨即演出秒填息，激勵台股開盤翻紅最高漲 266 點，衝上 25,623 點創歷史高，盤中漲幅收斂漲 177 點或 0.85%，暫收 25,543 點，成交量暫收 1,941 億元。

〈台股開盤〉台積電秒填息聚攏多頭人氣 開低翻紅拉至25623點再創歷史高。(鉅亨網資料照)

權值股部分，權王台積電今日除息參考價為 1,250 元，開盤隨即達 1,265 元、第 19 度上演除息當日秒填息，早盤在資金簇擁下，最高漲至 1,280 元，續寫新高; 鴻海 (2317-TW) 開高走低，早盤跌逾 1.15% 暫收 213.5 元、聯發科 (2454-TW) 則是首款採台積電 2 奈米製程晶片完成設計，激勵上漲 3.3%，台達電 (2308-TW) 高檔拉回，跌 1.55%。

盤面上以半導體類股表現較強勁，其中近日第 3 代晶圓族群、碳化矽 (SiC) 個股連日飆漲，包括漢磊 (3707-TW)、合晶 (6182 -TW) 開盤最高漲逾 5%、嘉晶 (3016 -TW) 一度漲 9%、中美晶 (5483 -TW) 漲 3%、 環球晶 (6488 -TW) 漲 5% 、台亞 (2340 -TW) 漲 3%。

PCB 類股部分，因供應鏈缺貨首次由上游蔓延至下游，也激勵南電 (8046-TW) 標上漲停板、欣興 (3037 -TW) 漲 6.3%、臻鼎 - KY) 漲逾 6%、景碩 (3189-TW) 漲 5%。

能率集團部分，維持續強，佳能 (2674 -TW) 漲 8%，能率 (5392 -TW)、能率網通 (8071 -TW) 漲 5%。

法人表示，觀察 9 月 17 日聯準會降息 1 碼應無懸念，市場關注 FED 對經濟展望與未來利率政策走向，也強調台股 10 月上漲機率相對較高，因此 9 月下旬股價拉回時，投資人可篩選基本面與營運展望佳之績優股，分批逢低先行布局。