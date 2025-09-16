營收速報 - 2025年9月16日台股中小型公司8月營收一覽（新增4家）
本次公布8月營收一覽
截至台北時間2025年9月16日07:56，彙整前一日公布8月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2031家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|精確-電機機械
|5.65億
|37.9%
|安力-KY-電腦及週邊設備業
|1.71億
|5.7%
|華立-電子通路業
|64.60億
|-11.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華立-電子通路業
|64.60億
|-0.6%
|安力-KY-電腦及週邊設備業
|1.71億
|-0.6%
|高林-貿易百貨業
|6.97億
|-3.9%
8月已公布營收一覽
截至目前，已公布8月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2031家。其中營收年增大於 25％有385家，年增小於-20％有426家。
8月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|129家
|介於10～50億
|>= 0%
|208家
|介於10～50億
|< 0%
|282家
|介於10～50億
|<= -20%
|279家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|256家
|小於10億
|>= 0%
|359家
|小於10億
|< 0%
|368家
|小於10億
|<= -20%
|279家
8月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|皇普-建材營造業
|18.55億
|486766.9%
|大城地產-建材營造業
|3,302萬
|99960.6%
|國揚-建材營造業
|6.20億
|87032.4%
|金耘國際-鋼鐵工業
|7,755萬
|86070.0%
|寶泰生醫-生技醫療業
|166萬
|55100.0%
8月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|聯上-建材營造業
|2,931萬
|55201.9%
|醣聯-生技醫療業
|327萬
|11162.1%
|竟天-生技醫療業
|121萬
|5381.8%
|永虹先進-化學工業
|74萬
|3620.0%
|雲象科技-生技醫療業
|6,385萬
|2720.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
