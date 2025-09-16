佰鴻工程專案收尾估下半年營運持平 已切入無人機供應鏈

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-16 13:10

‌



LED 廠佰鴻 (3031-TW) 近期已切入無人機供應鏈，營運管理部處長廖心蓓表示，佰鴻將提供不可見光 LED 元件並開始小量出貨，為營運增添新動能，而受惠於大型工程專案進入收尾階段，預估下半年營運將與上半年持平。

佰鴻工程專案收尾H2約與H1持平 已切入無人機供應鏈。(圖：shutterstock)

大型工程專案成為下半年營收重點，廖心蓓表示，目前在手工程案進入收尾階段，力拚年底前完工比例達 90% 以上。這些專案的陸續完工認列，可望成為下半年重要營收挹注來源，但仍需視工程進度及不可抗力因素而定。

‌



無人機應用為佰鴻開拓新領域，公司已小量供應不可見光 LED 元件給無人機供應鏈。隨著各國政府對國防安全重視及民用市場需求增長，無人機產業迎來快速發展機遇，也帶動相關 LED 元件需求成長。

車用市場表現相對疲軟，廖心蓓坦言，下半年工業與車用領域交貨情況較為清淡，主要受車用市場狀態影響。公司雖會持續維護客戶關係並推進相關專案，但車用產品暫時不會是營收成長重點。

展望明年營運，廖心蓓表示目前難以推估具體表現，因應用領域多元導致喜憂參半。較樂觀的包括電腦設備相關領域有所精進，智慧建築及智慧機電改裝工程也傳出較好消息，但其他領域則相對持平。

關稅影響方面，佰鴻持續與客戶溝通並密切關注相關動態，目前未接獲重大異動訊息，對營運影響不大。