鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-13 18:30

比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰。(圖：Shutterstock)

李柯表示，現有車企過多，價格戰一旦退潮，不具競爭力的企業將難以生存。她直言，過去許多車企靠打折、送優惠吸引消費者，但隨著低價策略失效，不少整車廠將面臨生存壓力，最終被市場淘汰。

李柯更指出：「就算最後只剩下 20 家車企，其實還是太多了。」

中國目前擁有 130 家新能源汽車製造商，市場增長逐漸放緩，電動車價格下降，加上政策整治，車企數量勢必要進行大規模洗牌。

不僅比亞迪如此判斷，整個中國汽車行業都在唱「淘汰賽」的調子。諮詢公司 AlixPartners 預測，2024 年仍有 129 個品牌在售電動車及混合動力車，但到 2030 年，能保持財務可持續運營的品牌可能僅剩 15 家。

比亞迪競爭對手小鵬汽車 (XPEV-US) 則更為激進地預測，全球汽車行業未來十年可能只剩下 10 家主要企業，意味著缺乏技術、資金或特色的中小車企，將面臨被收購或直接出局。

即便是行業領頭羊比亞迪也面臨挑戰。花旗銀行近期大幅下調比亞迪銷量預期，今年從 580 萬輛降至 460 萬輛，明年從 720 萬輛降至 540 萬輛，2027 年預期也從 840 萬輛降至 600 萬輛。

不過，李柯對長期發展仍充滿信心。她表示，價格戰退潮有利於市場健康發展，消費者將更看重技術與駕駛體驗，而這正是比亞迪的競爭優勢。她說：「我們的利潤依然會保持強勁。」

隨著中國市場競爭加劇，不少車企將目光投向海外，但李柯提醒，海外市場挑戰依舊，需要適應當地政策、消費者習慣及品牌競爭。

比亞迪已透過高性價比與先進技術的車型，擴大英國及歐洲市場的銷量，並計畫在匈牙利工廠進行本地生產，但產能擴張仍需時間。