鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-13 10:25

‌



隨著美國就業市場降溫、聯準會（Fed）降息預期升溫，全球債券市場正站在新一波投資契機的起點。施羅德全球固定收益團隊最高主管 Julien Houdain 指出，美國經濟仍維持軟著陸基調，但風險傾向硬著陸；Fed 為降低經濟衰退風險，將有理由加快降息腳步，這對債市投資人而言意味著利率循環反轉的機會正在加速浮現，這會為全球債市帶來全新的投資契機。

美就業降溫、Fed降息壓力升高！法人：CPI可望維持3% 債市投資機會加速浮現。（圖: shutterstock）

上週五 (9/5) 美國勞工統計局 (BLS) 發布的 8 月就業報告顯示，美國僅新增 2.2 萬個就業職位，遠低於預期的 7.5 萬，這顯示了美國勞動力明顯放緩。Julien Houdain 分析，美國近期勞動市場呈現「不再積極聘雇，但也未大規模裁員」的狀態，雖然整體經濟仍維持溫和成長，但企業的擴張力道呈現降溫，反映出經濟結構正逐步轉向疲弱。

Julien Houdain 強調，當前就業市場的降溫意味著美國經濟更加脆弱，也給了 Fed 降息的空間，藉此降低陷入硬著陸的風險。對於通膨，他則認為即便關稅將推升部分核心商品價格，但整體 CPI 不會重演 2021 年的大幅飆升，而是可能維持在 3% 出頭的區間。這樣的環境，使 Fed 有更充分的理由啟動降息循環，協助經濟「軟著陸」。

相較於美國的降息壓力，歐元區的景氣氛圍正逐漸改善。Julien Houdain 說，歐洲製造業顯現回升跡象，信貸環境寬鬆，加上德國推動財政政策轉向，為中期成長帶來結構性助力。然而，在這樣的背景下，歐洲央行（ECB）就沒有太多額外寬鬆的必要。歐元區通膨有望回到正常化路徑，但不至於大幅低於目標，政策利率將維持相對穩定。

至於英國，目前仍處於「低成長、高通膨」的階段，BoE（英格蘭銀行）雖可能小幅降息，但空間有限，特別是在財政赤字嚴重、通膨預期居高的情況下。至於亞洲，日本央行仍有進一步升息的可能，因為潛在通膨動能正在強化。而中國雖然加碼信貸刺激，但房市與貿易仍疲弱，經濟僅止跌築底。其他新興亞洲經濟體則面臨關稅帶來的外部挑戰，貨幣政策可能持續偏寬鬆。