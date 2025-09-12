美國基建2033年將成長至1兆美金！AI與美國製造雙引擎推升中型股 法人看好3大類股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-12 20:02

美股屢創新高，市場焦點轉向聯準會可能降息，漲勢從大型股擴散至中小型股。法人看好，中型工業企業憑藉靈活性與適應力，受惠於基建與能源投資加速，具備顯著成長潛力。據美國國會預算辦公室估計，基礎建設投資到 2033 年將為 GDP 增加 8,000 億至 1 兆美元，其中交通、能源與科技是主要貢獻來源。

美國基建2033年將成長至1兆美金！AI與美國製造雙引擎推升中型股 法人看好這3大類股。（圖：shutterstock)）

富蘭克林旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人 Jim Stoeffel 表示，近期的投資主題包含美國再工業化、電氣化、AI，都處於各自的早期階段，還持續看到許多小微型股企業存在有吸引力的競爭地位以及持久的長期增長機會，估值相對於羅素 1000 指數也很有吸引力，這為潛在的長期表現鋪平了道路。即使市場再次出現波動，但預期當前主要驅動因素仍將持續存在，看好製造業回流 / 再工業化、AI 等題材，這將使得工業、科技板塊的小型股受惠。

富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管 Dina Ting 表示，隨著川普推行「美國優先」政策，新的減稅、補貼及放寬監管措施正在推動國內製造業復甦。美國中型工業企業因此受惠，憑藉靈活與適應力，能把握回流製造與能源自主帶來的需求增長。這些公司在國內基建、能源及科技投資加速下，具備顯著成長潛力，也為投資組合帶來分散與增值機會。

目前工業股在標普中型股 400 指數中比重約 22%，遠高於史坦普 500 的 8.5%，根據美國國會預算辦公室估計，基礎建設投資到 2033 年將為 GDP 增加 8,000 億至 1 兆美元，其中交通、能源與科技專案是主要貢獻來源。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，美股焦點從八月國際貿易關稅大致底定之後，九月開始回到國內，包含降息、減稅等措施都相對有利國內營收來源比重較高的中小型股，加上評價面中小型股相對大型股仍較歷史平均低估，在美股屢創新高之下成為資金重新調整配置的選項。