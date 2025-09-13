鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-13 01:00

《華盛頓郵報》(Washington Post) 周五 (12 日) 援引知情人士消息報導指出，美國川普政府的衛生官員計劃在下周提交給美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 顧問小組的簡報中，將 25 名兒童死亡案例與新冠疫苗接種相連結，並考慮進一步限制疫苗的使用範圍。消息傳出後，疫苗製造商股價應聲下跌，莫德納 (Moderna) 周五盤中大跌逾 8%，輝瑞股價也下滑近 3%。

疫苗股盤中急跌！川普官員擬將兒童死亡與新冠疫苗掛勾(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，莫德納 (MRAN-US) 周五盤中股價下跌 8.23%，每股暫報 23.30 美元；輝瑞 (PFE-US) 股價下跌 2.96%，每股暫報 24.13 美元。

據報導，相關結論主要基於美國疫苗不良事件通報系統 (VAERS) 的數據。VAERS 收錄各界提交的疫苗副作用或不良反應案例，但資料未經過驗證，且可能存在重複或錯誤，長期以來被專家視為難以作為確切因果關聯的依據。美國衛生及公共服務部與輝瑞則尚未對此回應。

美國食品藥物管理局 (FDA) 局長馬卡瑞 (Marty Makary) 近期在《CNN》專訪中表示，「確實有兒童因新冠疫苗而死亡」，並稱正在進行調查，FDA 將於數周內公布完整報告。不過，莫德納透過電郵回應指出，全球超過 90 個國家的監管機構均未發現針對兒童或孕婦接種該公司疫苗的新增安全疑慮。

隨著川普上任後政策轉向，美國衛生部長小羅伯特．甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 已大幅收縮新冠疫苗的建議範圍，將常規接種建議從兒童、青少年及孕婦中刪除，僅保留給年長者與有潛在健康風險的人士。甘迺迪同時削減疫苗研究經費，並撤換 CDC 主管，顯示官方立場的劇烈轉變。

此舉已引發醫界強烈反彈，包括美國兒科醫學會 (AAP) 仍持續建議兒童與孕婦接種新冠疫苗。專家批評，將尚未經過充分科學驗證的個案與疫苗安全直接掛勾，恐將削弱公眾對疫苗的信任，並進一步衝擊公共衛生。