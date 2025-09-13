〈美股盤後〉美債殖利率攀升 標普自歷史高點回落 周線連六紅

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-09-13 04:39

美股週五 (12 日) 漲跌互見，主因是美債殖利率走升，加上最新數據顯示消費者對經濟前景仍感憂慮。標普自歷史高點回落，道瓊收跌近 300 點，特斯拉飆升超 7%，那指續寫新高紀錄。

美債殖利率攀升 標普自歷史高點回落 周線連六紅

華爾街強勢一週平淡收尾，標普本週迄今上漲 1.6%，創 8 月初以來最佳單週表現，並連續六週上漲。那指週漲幅達 2%，連續第二週上漲。道瓊本週升 1%，連續三週上漲。美元創約一個月來最大單週跌幅。

本週為自 2021 年以來最熱絡的 IPO 週，六家公司募資總額超過 40 億美元，儘管大多數新股定價高於預期，但多數掛牌後表現平淡，投資人態度審慎。

聯準會下週的政策會議備受矚目。投資人普遍預期聯準會將於 9 月 16-17 日會議結束時宣布自去年 12 月以來的首次降息，部分投資人甚至希望一次降 2 碼。屆時也將公布最新的經濟預測，揭示決策官員對利率走向的最新想法。

美股週五 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指下跌 273.78 點，或 0.59%，收 45,834.22 點。

那斯達克指數上漲 98.03 點，或 0.44%，收 22,141.1 點。

S&P 500 指數下跌 3.18 點，或 0.05%，收 6,584.29 點。

費城半導體指數上漲 6.35 點，或 0.11%，收 6,001.74 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 41.89 點，或 0.26%，收 15,997.06 點。

標普 11 大板塊中，資訊科技與非必需消費領漲，醫療保健、原物料與工業類股表現最弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收紅。Meta (META-US) 漲 0.62%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.76%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.18%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.78%。

台股 ADR 僅台積電收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.16%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.54%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.22%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 狂飆 7.36% 至每股 395.94 美元，寫下近三個月最大單日漲幅，不僅收復逾七個半月來的全部跌幅，並創下 1 月 31 日以來新高。特斯拉董事會主席表示，隨著公司業務從電動車擴展至 AI 與機器人領域，除了馬斯克之外，沒有人能夠勝任領導職務。

傳川普政府將 25 名兒童死亡歸咎於新冠疫苗，重挫疫苗股，BioNTech (BNTX-US) 暴跌 7.26%、莫德納 (MRNA-US) 下殺 7.40%、輝瑞 (PFE-US) 跌 3.98%。美國食品藥物管理局 (FDA) 上月已收緊疫苗接種範圍，僅限高風險人群接種。

輝達 (NVDA-US) 收紅 0.37% 至每股 177.82 美元，知情人士向 CNBC 透露，輝達與 OpenAI 正在洽談一項規模可觀的合作協議，旨在支持英國的資料中心建設，預計該項協議將於下週美國總統川普對英國進行國是訪問期間正式宣布。

軟體製造商 Adobe(ADBE-US) 收低 0.34% 至每股 349.36 美元，Adobe 公布優於預期的本季財測，上季獲利、營收也優於預期，顯示砸重金投資 AI 功能開始有回報。

Winklevoss 兄弟檔創立的加密貨幣交易所 Gemini 週五開始上市，股票交易代號為「GEMI」，開盤價為 37.01 美元，一度飆升至 45.89 美元。收漲 14.3% 至每股 32 美元。

經濟數據

美國 9 月密大消費者信心指數初值 55.4，預期 58.2，前值 58.2

華爾街分析

美銀財富管理投資總監 Bill Northey 表示，本週公布的經濟數據支持降息預期。雖然 8 月消費者物價指數 (CPI) 略高於預期，但更受到關注的是失業救濟申請數意外飆升，達到 2021 年 10 月以來最高水準。

此外，美國勞工統計局本週稍早也下修先前的就業成長數據，進一步顯示「勞動市場正在減速」，而通膨「仍然受控」，這些都為下週的降息鋪路。

TD 策略師 Oscar Munoz 與 Gennadiy Goldberg 指出：「市場對降息並不意外，真正關鍵在於主席鮑爾與點狀圖對未來的態度是否保守。」

Siebert Financial 投資長 Mark Malek 稱：「整體殖利率曲線正在下移，但曲線形狀也在改變，這顯示市場真的開始擔心，現在的就業數據可能是經濟放緩的前兆。」