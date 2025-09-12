鉅亨研報 2025-09-12 16:03

一、本周盤勢與下周展望

【投顧觀點】台積電行事曆倒數，記憶體族群下週即將引爆？權值股漲勢會突然反轉還是再掀高潮？(圖:shutterstock)

本周盤勢分析

本周大盤表現亮眼，加權指數單周上漲 4% 近 1000 點，突破前高一路攻占上 25474.64 點，但櫃買指數動能稍微不足，週四單日下跌 1.59%，單周上漲 0.02%，目前日 K 線仍收在五日均線之下，態勢仍不明朗。

截至 9/12(五)，長短期均線多頭排列家數約 37% 均大於空頭排列，顯示目前整體氣氛偏向樂觀。市場焦點持續聚焦 AI、半導體相關主流族群，投資人可留意量能變化及主流股輪動。

本周主要由權值股帶動，隨著全球 AI 技術快速發展，AI 伺服器需求持續強勁，帶動相關供應鏈業者營運表現亮眼。台積電 (2330-TW) 單周上漲 6.78%，同時先進製程投片量穩步提升，帶動設備、廠務及材料等供應鏈業者同步受惠，台達電 (2308-TW) 憑藉電源與散熱技術單周上漲 15.29%，廣達 (2382-TW)、鴻海(2317-TW) 則以 AI 伺服器組裝實力，智邦 (2345-TW) 專注 AI 加速卡產品，皆持續受惠於市場熱潮。

下周展望重點

記憶體剛起漲，漲勢是否有望延續?

記憶體本周剛起漲，相關概念股不論是從記憶體製造廠南亞科 (2408-KY)、 華邦電 (2344-KY)、晶豪科 (3006-KY)、旺宏 (2337) 。記憶體模組廠創見 (2451-KY) 威剛 (3260-KY) 十銓 (4967) 宇瞻 (8271) 品安 (8088-KY) ；NAND Flash 控制 IC 廠 群聯 (8299-TW)；封裝測試廠: 力成 (6239-TW) 都有機會上漲。但觀察目前報價趨勢以及美股概念股，我們推薦可以優先關注 NAND flash 相關概念股以及與美光直接關係的供應鏈或製造商，例如 NAND Flash 控制廠群聯，以及跟美光有技術合作的南亞科，另外同時受惠 DRAM 跟 NAND Flash 的力成也都可以持續關注。

可關注 PCB、散熱、電源相不下周能否延續強勢

本周 PCB 回神，台光電在連續三周下跌後，本周強勢上漲約 15%，收在前高 1345，下周能否延續強勢並帶動 PCB 族群重返榮耀，值得關注。BBU 族群則是在大哥台達電帶動之下，如光寶科單周上漲 24.9%、系統電上漲 17.5%，下周可注意相關落後股是否有補漲機會，最後是散熱，奇鋐在連四周黑 K 後，本周上漲 11.23%、雙鴻則是受到 GB300 量產消息帶動，單周上漲約 13%，下周億可留意相關概念股

台北國際航太暨國防工業展登場，國防自主與科技創新受矚目

9 月 18 日至 9 月 20 日舉行，市場預期本次展覽將聚焦「國防自主」及「國艦國造」兩大主軸，帶動相關產業話題與投資熱度。

隨著國防自主與科技創新議題持續升溫，市場預期國艦國造與無人機相關族群將成為下週盤面焦點，投資人可關注展覽期間產業動態及政策利多，尋找潛在投資機會。

二、總經與政策動向

本周焦點數據

美國 8 月 PPI

實際數據解析: 美國 8 月 PPI 年增率 2.6%，月增率 - 0.1%，都是遠低於預期值；下周降息預期維持接近 100%，但卻也引發市場對需求疲弱的擔憂。

美國 8 月 CPI

實際數據解析: 美國 8 月 CPI 年增率達 2.9%，雖然創下七個月來最大升幅，但仍符合市場預期，月增 0.4% 則略高於市場預期且較 7 月加速成長，降息預期以及市場情緒仍舊樂觀。

三、 產業與個股動態

美股

記憶體美光、Sandisk 股價強勢飆升，三大驅動因素引領 AI 記憶體供應鏈新契機

美光科技（Micron）近期股價大漲，背後三大驅動因素備受市場關注。首先，AI 運算伺服器對高頻寬記憶體需求爆發，推升美光 HBM3E 產品出貨量大幅成長，產能提前售罄，市場對未來營收展望樂觀。其次，法人積極佈局，9 月 9 日美光期權交易量高達 5.1 萬張，淨買權金額近 490 萬美元，技術面突破吸引動能交易者進場，形成新一波多頭支撐。第三，美國政府推動 CHIPS 法案、提高關稅並鼓勵半導體在地化，美光受惠於國內設廠與補貼政策，資本支出加速，未來成長動能持續增強 美光

甲骨文（Oracle）財報驚豔，AI 雲端業務爆發式成長，市值躍升標普 500 前十

甲骨文（Oracle）公布最新財報後，股價單日暴漲 36%，市值一舉增加超過 2,000 億美元，正式成為標普 500 指數市值第 10 大的公司。這波漲勢主要來自於 AI 驅動的雲端運算業務強勁展望，甲骨文預期本財年雲端營收將成長 77%，達到 180 億美元，並預估 2030 財年將跳升至 1,440 億美元，未來五年成長動能驚人。

儘管本季營收和獲利未達市場預期，華爾街分析師仍看好甲骨文的長線成長；甲骨文的強勁展望凸顯全球 AI 產業持續加速投資；預期 AI 基礎設施需求將在未來幾年持續爆發，甲骨文有望成為 AI 雲端領域的最大受益者之一。

本周蘋果發布會令投資人失望

蘋果（AAPL-US）最新 iPhone 17 系列雖有設計與硬體升級，但 AI 整合度偏低、創新幅度有限，市場反應平淡。新款 iPhone Air 主打超薄設計與合理定價，但電池與相機規格有所妥協，恐影響消費者換機意願。AirPods Pro 3 新增 AI 即時翻譯功能，具破壞性創新，但穿戴裝置營收占比仍低，且技術易被競爭者複製。兩家投行近期下調蘋果評級，DCF 估值顯示股價仍有 11.3% 下行空間。儘管蘋果生態系與現金實力強，短期創新動能不足，發布會後股價先跌約 3%，隔日回升 1.4%。

台股

權值股領漲，大盤量價齊揚再創新高

指數再度突破 25,000 點大關，刷新歷史新高，成交量放大至 5,000 億元水準，顯示市場買氣熱絡。權值股台積電、台達電、緯穎、廣達等表現亮眼，合計貢獻大盤漲幅達 275 點，成為推升指數的主要動能。

記憶體報價傳出上漲，類股動能強勁

記憶體概念股則展現強勁成長動能，外資發布報告表示未來不論是 NAND Flash 或是 DRAM 都將出現供不應求的情況。報告指出 NAND 的供給 / 需求比預計為 - 4.0%，DRAM 則預計供給 / 需求比預計為 - 1.8%，都顯示公佈應求的情形。DRAM 主要是如美光、三星、海力士等大廠將產能及中在 HBM，空出 DDR4 的產能，同時在需求未減少的情況下，台廠如華邦電南亞科等因此受惠；而在 NAND Flash 則是除了大廠減產，加上 AI 伺服器對 SSD 的需求攀升，目前美國 SSD 大廠 Sandisk 宣布漲價 10%。

台積電 8 月營收創新高，重要行事曆釋出

台積電（TSMC）於 9 月 10 日公布 8 月營收達 3,357 億元，月增 3.9%，年增高達 33.8%，不僅創下單月歷史新高，也刷新同期紀錄。累計 2025 年 1 至 8 月營收達 2 兆 4,319 億元，較去年同期成長 37.1%，展現強勁成長動能。

台積電近期重要行事曆如下：

9 月 16 日 將進行除息 5 元。

將進行除息 5 元。 9 月 24 日 於北美舉辦 OIP 開放創新生態系論壇，持續推動技術創新與產業合作。

於北美舉辦 OIP 開放創新生態系論壇，持續推動技術創新與產業合作。 10 月 6 日至 10 月 14 日，國安基金將召開第三次例行會議，市場關注相關動向。

