鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-12 18:06

廣達 (2382-TW) 執行副總暨雲達總經理楊麒令今 (12) 日指出，各國政府與企業積極投入主權 AI 與 GPU 的基礎建設，而廣達也已投入主權 AI 領域，目前有沙烏地阿拉伯的專案洽談中，不過仍需時間發酵。

廣達楊麒令：沙烏地阿拉伯主權AI專案洽談中，仍需時間發酵。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

楊麒令表示，各國政府與企業積極投入主權 AI 與 GPU 的基礎建設，包括美國、英國、歐盟國家、沙烏地阿拉伯、新加坡與中國等，並以國家為單位，採用大型語言模型 (LLM)，投資私有 GPU cluster(叢集化) 進行訓練。

楊麒令舉例，美國有 Stargate、DoD 計畫以及 OneGov 計畫，技術夥伴包括 OpenAI、Claude、Grok 與 Gemini；英國與歐盟則有公共服務支援，英國政府 AI 機會行動計畫預估投資 20 億英鎊，歐盟 Invest AI 計畫則預估投資 200 億歐元。

另外，沙烏地阿拉伯有沙國公共投資基金 (PIF) 合作專案，在沙國本土主權資料中心部署 OpenAI 開源模型，投資金額達數億美元；新加坡為 LLaMA Incubator Program，為亞太首個 LLaMA 孵化專案；中國方面，則是中國政務應用專案，投資金額達數千億人民幣。

楊麒令指出，廣達已布局主權 AI 領域，目前正在洽談沙烏地阿拉伯主權 AI 專案，不過出貨需經過美國商務部許可，流程相對複雜，且美國自身的專案也仍在整合中，因此業務上需要釐清每張訂單最終的客戶是誰，以掌握專案全貌。