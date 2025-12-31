〈焦點股〉不畏現增股上市交易賣壓 定穎價量齊揚一度上漲9.5%
富喬 (1815-TW)、同泰 (3321-TW) 及定穎 (3715-TW) 以發行現增股的市場籌資，合計自市場籌資 49.92 億元都已宣布完成募集，現增股都在今 (31) 日掛牌交易，其中並以定穎的股價表現最為強勢，早盤股價一度攻至 132.5 元漲幅高達 9.5%，成交量並放大到 4.6 萬張。
定穎的現增股發行 5900 張，以每股 105 元溢價發行，並完成募集 6.195 億元，現增股並在今日上市交易。定穎的這一波台灣資本市場籌資案是由凱基證券主辦，主要籌資內容是擬發行現增股 5900 張，同時發行無擔保可轉換公司債 2 筆，面額合計 15 億元。
定穎子公司超穎電子 10 月 24 日在上海 A 股上市掛牌，上市前以每股人民幣 17.08 元發行新股 5250 萬股，已完成募集人民幣 8.967 億元 (折合新台幣 38.46 億元)，超穎電子上市後，也進一步擬訂 AI、HPC 等高算力的擴充生產計劃。
定穎 2025 年第三季營收 48.4 億元，毛利率 19.39%，季減 2.09 個百分點，年減 4.44 個百分點，第三季稅後純益 1.42 億元，季減 45.22%，年減 45.01%，每股純益 0.51 元。 1-9 月營收 140.25 億元，毛利率 19.95%，年減 4.67 個百分點，稅後純益 6.66 億元，年減 24.37%，每股純益 2.4 元。負債比爲 75.84%。
2025 年 11 月定穎營收 18.11 億元創新高，月增 5.91%，年增 11.59%，1-11 月營收 175.35 億元，年增 11.59%。
定穎在泰國一廠完工量產後，規劃持續擴充在泰國的新產能，預計 2026 年的資本支出並達 75 億元。定穎預估泰國廠在完成進一步的擴充之後，每年將可望增逾 60 億元的產值。
