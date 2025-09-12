研調：全球高階智慧手機上半年銷量創歷史新高 蘋果蟬聯龍頭市占達62%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-12 13:44

研調機構 Counterpoint Research 報告指出，2025 年上半年全球高階智慧型手機銷量年增 8%，創下歷年同期新高，遠高於同期整體智慧型手機市場 4% 的成長幅度，其中 Apple 仍為最大品牌，市佔達 62%。

研調：全球高階智慧型手機銷量2025年H1創歷史新高 Apple蟬聯龍頭市占達62%。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 資深分析師 Varun Mishra 指出：全球各地均可觀察到明顯的「高端化」趨勢。隨著消費者對智慧型手機依賴加深，以及對更佳體驗的追求與可負擔能力提升，升級至高階裝置的需求持續增加，整體而言，高階智慧型手機市場已貢獻超過 60% 全球營收，凸顯其戰略價值。

從各品牌來看，Apple 在 2025 年上半年仍為最大品牌，銷量年增 3%，市佔達 62%。不過，由於其他品牌成長速度更快，Apple 的市佔有所下滑。在新興市場表現亮眼的同時，其在中國市場卻將部分市佔拱手讓給 Huawei 與 Xiaomi。Huawei 憑藉忠誠的消費者基礎、強大的線下通路，以及推出如三摺式 Mate XT 等創新機種，正逐步收復失土並提升品牌心佔率。

Xiaomi 在中國高階市場的表現同樣突出。該品牌不僅推動智慧型手機業務的高端化，也同步在電動車與物聯網領域升級布局。其高階電動車帶來的光環效應，推動智慧型手機與 EV、IoT 生態的緊密融合，進一步加強市場競爭力。

Google 時隔五年重返高階智慧型手機前五名，銷量翻倍。此成長主要來自 Pixel 9 系列 的成功、新市場拓展，以及積極的行銷策略。Google 將 Pixel 系列定位為 AI 優先裝置，強調純淨流暢的軟體體驗，而非僅以硬體規格取勝，逐步提升消費者信任度。

Samsung 依靠 S25 系列 的優異表現，銷量持續成長。展望未來，全新升級的 Z Fold7 預期也將表現優於前一代產品。

區域市場表現方面，前十大高階智慧型手機市場貢獻了近 80% 的銷量，其中 印度（+37% 年對年成長） 表現最為突出，由 Apple 強勁帶動，以及分期付款等金融方案的普及，進一步拓展高階裝置的潛在客群。就絕對銷量而言，中國依然是全球最大且最具影響力的高階智慧型手機市場。

可摺疊智慧型手機雖仍屬小眾品類，但展現出明顯的成長動能，已成為品牌拓展高端市場的重要差異化利器。對消費者而言，摺疊機帶來全新的外型與使用體驗。預期 Apple 將於 2026 年進入摺疊市場，進一步推動此品類發展。