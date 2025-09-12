金融時報：中國、印度採購俄油 美國促G7大幅提高關稅
鉅亨網編譯鍾詠翔
被曝施壓歐盟對中印加稅後，四位消息人士透露，美國又將向七大工業國集團（G7）施壓，要求對採購俄羅斯石油的中國和印度大幅加徵關稅，企圖藉此逼迫俄羅斯與烏克蘭展開和平談判。
據英國《金融時報》報導，G7 國家財政部長周五（12 日）將召開視訊會議，討論美國提出的新一輪措施提案，這是美國總統川普推動俄烏停火的一部分。
川普本周已敦促歐盟對中國和印度加徵最高達 100% 的關稅，現在把施壓範圍擴大到了 G7 盟友。
美財政部一名發言人說，中印購買俄羅斯石油，是在為俄羅斯戰爭機器提供銀彈，延長對烏克蘭人的殺戮。
「本周早些時候，我方已向歐盟盟友清楚表示，若他們真心希望結束這場在自家『後院』的戰爭，就需要與我方並肩行動，實施具有實效的關稅，且一旦戰爭結束，這些關稅就會被取消。」
「川普總統領導的『和平與繁榮政府』已做好準備，G7 夥伴需與我方共同行動。」
該發言人拒絕透露徵生關稅的具體數字，但知情人士透露，美國曾提議將關稅稅率設在 50% 至 100% 之間。上月美國以印度採購俄羅斯石油為由，將對印度商品的關稅提高至 50%。
針對美方以涉俄為由威脅加徵關稅，中方多次強調，將根據自身國家利益採取合理能源保障措施，關稅戰沒有贏家，脅迫、施壓解決不了問題。中方將堅定維護自身主權、安全和發展利益。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 監管鬆綁、FED有望降息雙利多 金融債前景吸睛
- 【台股操盤人筆記】台股連漲四月，短線可調節、逢拉回進行長期布局
- 馬德里再碰頭！貝森特、何立峰四度會面 TikTok列議程
- 美國官員：槍手上屋頂開槍 川普政治盟友柯克遭遠程射擊
下一篇