鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-11 15:10

傑富瑞 (Jefferies) 首席市場策略師 David Zervos 呼籲美國聯準會大膽調整貨幣政策，並為即將到來的會議上更大幅度的降息，提出了有力的論證。他認為，基於最新的就業數據修正和對人工智慧 (AI) 潛在影響的評估，聯準會應考慮採取比市場預期更為激進的降息措施。

傑富瑞呼籲聯準會「認錯」 大膽降息75個基點(圖:shutterstock)

Zervos 指出，聯準會一直以來關注的就業敘事已經「瓦解」。他強調：「如果你看看這些修正數據…… 2024 年有 150 萬個工作崗位被修正掉。這是一個驚人的龐大數字。」這些修正數據，使聯準會的焦點重新回到其雙重使命中的就業層面，從而為下周的 FOMC 會議上進行更大幅度的降息，提供了理由。

美國勞工統計局本周稍早發布的年度初步基準修正報告顯示，從 2024 年 4 月到 2025 年 3 月，非農就業人數的報告增長被削減了 91.1 萬個。

儘管市場普遍預期聯準會將溫和降息 25 個基點 (bps)，但 Zervos 認為，有「非常充分的理由」支持降息 75 個基點。他也提到，他個人「肯定會主張」降息 50 個基點。

然而，他懷疑這樣激進的降息在政治上是否可行，認為其甚至可能不會被列入議程。Zervos 強調，聯準會必須願意根據不斷變化的數據來改變政策方向。他說：「我認為你可以提出一個激進的論點，那就是現在是時候真正逆轉政策並說，嘿，我們犯了一些錯誤」。但他並不認為聯準會會這樣做。

Zervos 進一步將就業數據的修正與更廣泛的經濟敘事聯繫起來，特別是人工智慧對生產力的影響。

他指出：「人工智慧的故事可能比我們想像的還要大」，並將其與 1990 年代低通膨、供應方改善和強勁增長的時期進行了類比。這種技術轉變表明，考慮到新興的通縮壓力，目前的貨幣政策可能「限制性太強」。

對於人工智慧對就業的潛在影響，Zervos 提出了一個驚人的觀點，暗示「整批工作」可能會迅速消失。

他引用那些預測未來幾年人工智慧將導致數百萬人失業的科技企業家的觀點說：「如果這些人中的一些今天坐在聯準會，他們實際上會降息更快」。他主張，聯準會在制定政策時需要考慮這些轉變。

儘管潛在降息，Zervos 也指出，建築業等特定產業不會從人工智慧的進步中受益。他強調：「人工智慧不會建造一棟建築物」，這些行業需要實際的勞工和更低的建築成本來改善可負擔性。他形容當前的就業狀況與之前報告的數據之間存在巨大差異：「我們過去每周五都在這裡看著它，持續了一年，然後說，『哇。這是一個瘋狂的大數字。』但它根本不存在」。

然而，並非所有人都同意降息的呼籲。例如，經濟學家彼得 · 希夫 (Peter Schiff) 警告說，降息「只會傷害勞動市場」，他引用了美元走弱、消費者物價上漲以及長期利率可能上升等潛在影響。