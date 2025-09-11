專家：降息周期一旦開啟 歷史預示白銀有望漲逾300%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-11 14:10

在當前貴金屬強勁的牛市行情中，儘管黃金屢創新高，但有專家認為，白銀在 2025 年的表現預計將繼續領先於黃金。

SilverStockInvestor 專家 Peter Krauth 分析，白銀除了受惠於推動金價上漲的降息預期和通膨擔憂，更擁有多項黃金所缺乏的獨特價格驅動因素。他指出，白銀的漲勢一半與黃金的宏觀經濟因素相同，而另一半則完全不同，關鍵在於其獨特的稀缺性和供應壓力。

宏觀經濟推動與聯準會降息周期

Krauth 表示，金銀價格同時受惠於市場對美國聯邦準備理事會 (Fed) 恢復降息周期的預期。他指出，從去年 8 月甚至更早，市場預期聯準會將在 9 月降息時，白銀價格便從 36 美元上漲至 38.40 美元。

Krauth 認為，聯準會已別無選擇，必須犧牲部分通膨來保全就業市場。他強調：「如果在通膨高企時選擇降息，那麼所有的限制都將解除。從宏觀經濟層面來看，這正是驅動金銀走勢的核心邏輯」。聯準會重新轉向鴿派的利率政策，是推動白銀近期突破的最大催化劑，也是貴金屬中期最重要的驅動因素。

白銀供應短缺與強勁的工業需求

Krauth 指出，市場正加速意識到這是一個供應不足且極為緊張的市場。過去 4 年半以來，可識別的二級庫存大幅下降。他回憶，去年 2 月白銀價格僅為 22 美元，此後已幾乎翻倍。

AI 資料中心帶動太陽能應用

隨著電池儲存價格不斷下降，人工智慧 (AI) 資料中心正日益將太陽能發電納入其規畫。Krauth 解釋，AI 資料中心選擇太陽能是因為其部署速度快、審批迅速，且能快速補充電力供應。

結合電池儲能技術，太陽能發電不穩定的缺點得以克服，日照時產生的電能可以儲存並在夜間釋放，使其具備基載供電能力。他指出，在快速擴張的 AI 和大數據領域，光電發電最具成本效益：「太陽能結合電池儲能的部署僅需 1.4 年，而核電站從構思到營運則需 15.3 年」。

投資供應限制與歷史性漲幅

除了工業供應的限制，今年的貿易戰和關稅威脅也為白銀的投資供應帶來了新的挑戰。Krauth 強調：「實物供應依然緊張」。倫敦市場的流動性持續下降，租賃利率維持高位。許多因關稅威脅流出倫敦的白銀多數流向紐約後並未返回。倫敦也是白銀 ETF 的主要儲存地，目前其 80% 的庫存已被 ETF 鎖定，僅剩 20% 可用於出借或交割。

回顧歷史，Krauth 分析指出，過去 3 次聯準會降息周期 (2000 年初、2008 年和 2020 年) 都曾在中期出現暫停。當暫停結束並完成剩餘降息時，白銀價格便會啟動暴漲行情。他認為，目前可能正處於聯準會降息周期的中點，預計到明年 9 月或 10 月還將有 100 至 150 個基點的降息。

歷史圖表顯示，白銀總是在降息周期中途觸底，並在降息重啟後飆升，隨後 12 至 18 個月內的平均漲幅高達 332%。若從 35 美元的水準計算，這意味著白銀價格可能突破 100 美元。

短期謹慎與長期買入機會

儘管白銀長期看漲，Krauth 仍對短期走勢發出警示，指出 9 月降息落地後銀價可能出現回調。

他表示，目前市場已消化大量降息預期，「白銀價格可能衝高至 42 至 43 美元，但在降息真正實施時出現修正——這是一種經典的『買傳言、賣事實』行情，並不會令人意外」。