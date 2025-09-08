鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-08 17:00

‌



隨著聯準會 (Fed) 本月中降息近乎成為定局，選擇權市場的交易員普遍預期，美股將在周四 (11 日) 消費者物價指數 (CPI) 公佈前維持高檔運作，但數據若顯示美國通膨開始升溫，這種預期恐將成會危險的賭注。

Fed降息倒數！分析師：CPI公布前美股續高檔震盪 若通膨意外爆表 市場恐面臨劇烈回調（圖：Shutterstock）

市場普遍預期，Fed 將在下周三 (17 日) 降息 1 碼，因美國就業成長陷入停滯，經濟急需提振。上周五 (5 日) 公佈的 8 月非農就業數據令人失望，失業率創 2021 年來新高，進一步強化了降息預期。投資人完全消化了 Fed 降息 1 碼的預期，甚至還有 8% 的微小機率會直接降息 2 碼。

‌



從股市表現來看，美股上周五小跌，但投資人對就業市場數據下滑的擔憂，被 Fed 本月有望降息的期待所掩蓋。芝加哥選擇權交易所波動率指數 VIX 雖小幅走高，但遠低於 6 月以來基本維持在的 20 這個關鍵水準。

展望未來，選擇權交易員似乎押注標普 500 指數在本周四 CPI 發布後僅小幅波動。

根據 Piper Sandler & Co. 彙編的數據，當天美股漲跌波動料將在 0.7% 左右，遠低於過去一年 1% 的平均實際波動率。

然而，這種押注雖基於當前股市預期看似合理，卻可能忽略通膨數據意外飆升這一因素。

Comerica 財富管理投資長 Eric Teal 表示，當前情勢如同走鋼索般微妙，任何極端的利多或利空都可能顛覆市場預期。川普掀起的貿易戰、大規模驅逐非法移民及政府裁員等因素，使得連續出現高通膨數據的威脅真實存在，使得 Fed 今年像交易員期望的那樣大幅降息機率受到挑戰。

富國銀行投資研究所全球股票與實體資產主管 Sameer Samana 指出，降息路徑可能會稍微平緩，進而導致市場波動。

有跡象顯示，儘管市場波動性看似消退，但交易員仍對宏觀經濟數據十分痴迷，經濟數據發佈時往往引發劇烈震盪。

根據 Asym 500 數據，過去三個月，標普在 CPI、月度就業數據及 Fed 利率決議發布日的平均波動率，較其他交易日高出近 50%。

First Avenue 投資長 Brian Madden 指出，目前市場有許多「宏觀遊客」，即短期交易者頻繁進出市場，試圖透過就業報告或 CPI 等宏觀數據發布獲利。

華爾街專業人士正為通膨數據再度走高做準備，8 月核心 CPI 月增 0.3%，年增 3.1%，遠超過 2% 的目標且跟 7 月數據持平。

BMO 環球資產管理公司首席投資長 Sadiq Adatia 表示，宏觀數據因素日益重要，長期投資人希望宏觀經濟數據發揮主導作用。

同時，自標普 500 在陣亡將士紀念日到勞動節期間漲超 10%、創下近 40 年來夏季第三佳表現以來，金融市場出現股債波動性分化的現象。

衡量標普 500 預期波動率的 VIX 指數徘徊在年內最低點附近，而債市波動率指標 ICE 美銀 MOVE 指數在上周二跟上周三累計上漲 10 點，創下自 4 月關稅風波高峰期以來最大兩日漲幅，顯示債市正為即將到來的波動性上升做準備，兩者比率已逼近 2 月以來最低水平。