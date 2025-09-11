川普聲稱「零通膨」 但與美國民眾擔憂呈現巨大落差

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-11 16:20

近期，美國政治舞台上演了一幕耐人尋味的景象。一方面，美國民眾透過民意調查明確表達，通膨是他們對總統川普經濟政策最深切的擔憂。另一方面，川普本人卻一再重申通膨已是「過去式」。

本周的發展就是最新例證。在 WABC 電台的一次採訪中，川普堅稱：「我們沒有通膨。幾乎所有東西的價格都下降了。」 隨後，當 8 月份供應鏈價格意外下跌 0.1% 的消息傳出時，他更是進一步宣稱：「剛才發布：沒有通膨！」 他同時再次向聯準會主席鮑爾施壓，要求降低利率。

然而，川普的訊息與民眾的普遍認知及經濟數據都存在明顯的矛盾。儘管 8 月份供應鏈價格較 7 月意外下跌 0.1%，但數據仍顯示，與去年同期相比，價格上漲了 2.6%。而且，物價持續高於聯準會 2% 的通膨目標。

這項爭議預計將在周四進一步升溫，因為另一項備受關注的通膨指標——8 月份消費者物價指數 (CPI) 即將發布。

民調顯示通膨是川普最弱一環

一連串的民意調查持續傳達著一個明確的訊息：通膨是一個嚴重的問題。Yahoo News/YouGov 最近的一項民調顯示，受訪者對川普在生活成本問題上的支持率跌至谷底，僅有 28%。這與其他近期民調結果一致。Economist 雜誌追蹤川普支持率的數據發現，川普上任之初在通膨和物價問題上曾獲得微弱的正面評價，但此後的下降幅度比任何其他議題都更為劇烈，他目前支持 / 不支持的比例，為超過 30 個百分點的負數。

RealClearPolitics 對川普在通膨問題上工作表現的追蹤顯示，其當前平均支持率為 38.8%，低於不支持率 59.9% 達 20 個百分點。這不僅遠低於川普整體 45.2% 的支持率，甚至也低於其經濟政策 41.7% 的支持率。在 RealClearPolitics 追蹤的所有議題中，川普得分最低的只有俄羅斯 / 烏克蘭問題。

CBS 新聞本周發布的一項民調也呈現了類似的趨勢，只有 36% 的受訪者認同川普處理通膨問題的方式，遠低於他在經濟和移民問題上的評分。僅有 20% 的美國成年人認為川普的政策會讓他們生活更好，而高達 65% 的人認為他的政策會導致食品雜貨價格上漲。