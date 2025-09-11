華爾街充斥樂觀情緒：AI資本支出不止 牛市派對不散！

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-11 14:36

本周包括富國銀行、巴克萊銀行和德意志銀行在內，多家主要金融機構策略師，紛紛調高了他們對標普 500 指數的目標價。他們的看法出奇一致，都認為強勁的企業獲利表現以及持續飆升的 AI 投資周期，將支撐市場下一波漲勢。

華爾街一片樂觀：AI資本支出不止 牛市派對不散！(圖:shutterstock)

德意志銀行尤其樂觀，將其 2025 年標普 500 指數的預測，從 6550 點大幅上調至 7000 點，成為本周調升幅度最大的機構。公司首席股票策略師 Binky Chadha 認為，隨著資本支出繁榮過後可能出現的消化期，市場的漲勢有機會從當前的大型股領漲局面，擴展到更多具有周期性的板塊。

富國銀行股票策略師 Ohsung Kwon 則設定標普 500 指數的年終目標為 6650 點，並進一步預計該基準指數到 2026 年底將達到 7200 點。與此同時，巴克萊銀行也將其 2025 年的展望從 6050 點上調至 6450 點。

截至周三收盤，標普 500 指數略高於 6530 點。

人工智慧的熱潮無疑是這些看漲預測的核心驅動力。儘管當前市場漲勢中，少數領頭羊股票的集中度被視為一個潛在的脆弱點，富國銀行也承認市場存在「泡沫」，但他們同時強調，只要 AI 資本支出保持不變，牛市就不會終結。

巴克萊銀行策略師 Venu Krishna 表示，該公司目前對「整個科技領域」都持正面看法。他特別指出，資料中心持續存在的供需失衡，更為有利於壽命較短科技資產的供應商，並且認為對軟體領域 AI 顛覆的擔憂是「言過其實」的。

這些最新的預測上調，也加入了近期一系列看漲的呼籲，其中包括 Evercore ISI 的 Julian Emanuel。他將其 2025 年標普 500 指數目標上調至 6250 點，並預計到 2026 年底，該指數將在人工智慧這股「百年一遇」的技術轉變推動下，飆升至 7750 點。

這些修訂後的預測出爐之際，市場在本周創下歷史新高，從 4 月低點迅速攀升。今年以來，標普 500 指數已上漲 11%，而以科技股為主的納斯達克綜合指數攀升超過 13%。從 4 月低點算起，這兩個指數分別實現了約 30% 和 40% 的漲幅。