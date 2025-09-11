鉅亨網編輯林羿君 2025-09-11 16:50

美國最高法院日前宣布將加速審理川普時代全面徵收關稅的合法性案件，並預計在年底前做出裁決。此案的最終結果不僅將影響高達 1000 億美元的關稅退款，更可能左右未來美國股市的走勢，引發各界策略師的高度關注。

最高法院若判川普關稅非法 美股會哭還是笑？(圖:shutterstock)

川普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的作法，先前已在下級法院遭遇挫折，被裁定為越權且非法。儘管川普將近期股市的回檔歸因於關稅裁決，並聲稱華爾街也支持關稅，但多位市場策略師抱持不同看法。

關稅若判非法，股市可能將獲提振

ClearBridge Investments 經濟和市場策略主管傑夫 · 舒爾茨（Jeff Schulze）指出，如果最高法院裁定關稅非法，企業將獲得退款，這將為它們的獲利帶來「相當大的提振」，效果有如經濟刺激。他認為，這項裁決將是股市在 2026 年看漲的有力理由。

道明銀行（TD Bank）的策略團隊則估計，若川普的關稅被視為非法，可能需要退還多達 1000 億美元的關稅，這筆鉅款代表了 2025 年迄今美國所徵收的額外關稅總額。

富蘭克林鄧普頓研究所高級市場策略師瑞克 · 波爾西內洛（Rick Polsinello）也認為，未來美股的走向將很大程度上取決於最高法院的裁決。他表示，若高關稅持續，一些利潤率本就較低的公司將會面臨衝擊。

他補充：「如果最高法院裁定關稅非法，對企業和股市來說可能是個好消息，但這也可能給債券市場帶來新的問題。」

政府或有其他選項 不確定性仍高

然而，策略師們也警告，即使最高法院做出不利於關稅的裁決，仍可能引發進一步的不確定性。企業和投資者將觀望政府後續的回應。美國財政部長貝森特先前曾表示，若有必要，政府將會採取其他法律手段。

貝森特提到，另一個可能的選項是 1930 年《斯姆特 - 霍利關稅法》中的第 338 條款，該條款允許總統對歧視美國商業的國家進口產品徵收高達 50% 的關稅，並可快速實施。

阿默普萊斯金融首席市場策略師安東尼 · 薩格利姆貝內（Anthony Saglimbene）認為，今年剩餘時間的貿易環境仍將充滿不確定性，企業將不得不應對此一情況。