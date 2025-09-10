空中Uber來了！直升機叫車服務2026年上線

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-10 21:05

‌



綜合外媒周三（10 日）報導，優步 (UBER-US) 宣布，將透過與電動空中計程車製造商 Joby Aviation 合作，於 2026 年在其應用程式中推出直升機叫車服務，加速進軍空中運輸服務。

Joby Aviation與Uber合作，將在2026年透過收購的Blade公司支援Uber的直升機叫車服務。(圖:Reuters/TPG)

Joby Aviation 在 8 月以 1.25 億美元收購直升機及航空運輸公司 Blade，但不包括該公司的醫療器官移植部門。Blade 去年從 12 個城市航站載運至少 5 萬名乘客。

‌



「將 Blade 整合到 Uber 是我們與 Uber 全球合作的自然下一步。」Joby 創辦人兼執行長 JoeBen Bevirt 在新聞稿中表示。

Uber 長期以來一直希望將空中運輸的服務納入其平台。該公司首次在 2019 年宣布與 Joby 合作，隨後在 2020 年將旗下 Elevate 飛行計程車部門出售給 Joby。

Uber 總裁兼營運長麥克唐納 (Andrew MacDonald) 表示，這項合作將引領客戶進入「下一代旅行」，建立在公司對空中運輸長期信念的基礎上。

Uber 計劃在服務推出前提供更多預訂相關細節。

多年來，Joby 一直與競爭對手競相將空中計程車解決方案推向市場。這項技術的支持者表示，它可以緩解交通擁塞並減少碳排放，但各公司仍在競爭聯邦航空總署的監管批准。

值得注意的是，美國總統川普曾在今年 6 月表示，要加速審查認證流程，以加速 eVTOL（電動垂直起降飛行器）的發展。

Joby 表示，在獲得認證後，該公司將計劃在杜拜、紐約、洛杉磯、英國和日本推出電動空中計程車服務。