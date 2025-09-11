鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-11 01:10

‌



綜合外媒報導，川普政府周三 (10 日) 火速上訴，挑戰聯邦法官阻止他撤換聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 的裁定，這場前所未見的法律戰將可能一路延燒至最高法院，攸關央行獨立性與利率決策權。

川普急上訴！撤換Fed理事庫克案恐掀最高院攻防(圖：REUTERS/TPG)

美國司法部周三向華府聯邦上訴法院提出上訴，要求推翻地方法官柯布 (Jia Cobb) 在日前作出的裁定。柯布認為，川普指控庫克在 2022 年加入聯準會前涉嫌房貸詐欺，並不足以構成「有因解任」(for cause)的法律標準，因此裁定川普暫時不得撤換庫克。她並指出，「維護 Fed 獨立符合公共利益」，庫克也已「展現出強而有力的證據」，顯示川普的解任行動可能違反《聯準會法》。

‌



川普上月宣布撤換庫克，而這位首位出任 Fed 理事的非裔女性則在 8 月底提出訴訟，否認所有不法指控。她主張，川普援引的房貸爭議僅是藉口，真正目的在於打壓她在貨幣政策上的立場。川普則聲稱，來自聯邦住宅金融局局長普爾特 (Bill Pulte) 的指控屬於實質詐欺，足以構成撤換理由。司法部同時已對庫克展開刑事調查，並發出大陪審團傳票。

根據法規，Fed 理事僅能因「有因」遭撤職，但相關條文並未明確定義。美國歷史上也從未有總統撤換過 Fed 理事，使得此案成為首次觸及該法律邊界的司法測試。若庫克最終遭撤換，川普將有機會提名過半數的 Fed 理事，進一步影響決策。

白宮發言人德賽 (Kush Desai) 在上訴前就表示，川普基於房貸爭議合法撤換庫克，「法院這項裁定絕非最終定論」。外界普遍預期，案件最終將送交最高法院裁決。

這場爭議正值 Fed 於 9 月 16 至 17 日即將召開決策會議之際，市場普遍押注 Fed 將宣布降息。柯布的裁定暫時確保庫克仍可參與會議表決。川普近月持續施壓 Fed，要求立即並大幅降息，並多次抨擊主席鮑爾的政策，顯示白宮與央行之間的緊張關係進一步升高。