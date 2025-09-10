鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-10 22:12

‌



甲骨文 (Oracle) 周三 (10 日) 早盤股價暴漲近四成，創下 1992 年以來最大單日漲幅，市值逼近 1 兆美元大關。這波漲勢主要受益於公司公布令人震驚的雲端服務需求數據，顯示人工智慧 (AI) 帶動的運算需求正推動雲端基礎建設高速擴張。

邁向兆元俱樂部！甲骨文股價飆近40% 創1992年來最佳單日表現(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價上漲 39.56%，每股暫報 337.04 美元。甲骨文股價本周單日大漲約 2,370 億美元市值，整體估值攀升至 9,150 億至 9,500 億美元區間，直逼「兆元俱樂部」。年初迄今，甲骨文股價累計上漲約 45%，漲幅超越「美股七雄」(Magnificent Seven)及標普 500 大盤表現。

‌



甲骨文表示，其尚未執行的合約義務 (RPO) 達到 4,550 億美元，年增高達 359%，遠遠超過市場預期的 1,800 億美元。Melius Research 分析師 Ben Reitzes 直言，這份數據「是歷史性的」，因為 RPO 規模是華爾街預估的數倍。

該公司預期，雲端基礎設施營收在 2026 會計年度將達 180 億美元，並在之後四年逐步攀升至 3,200 億美元、7,300 億美元、1.14 兆美元與 1.44 兆美元。分析師形容這份財測「令人震驚」、「絕對驚人」，富國銀行 (WFC-US) 更稱這是 AI 熱潮的「重要驗證」。

雖然甲骨文上季營收與獲利略低於分析師預期，每股盈餘 1.47 美元不及市場估計的 1.48 美元，營收 149.3 億美元也低於預期的 150.4 億美元，但龐大的雲端需求數據徹底掩蓋了財報上的不足。公司在 8 月季度簽下四筆與三個客戶的數十億美元合約，並預計未來幾個月還會有更多大型訂單，使 RPO 有望突破 5,000 億美元。

這股雲端需求反映 AI 公司搶購運算資源的趨勢，包括 OpenAI、馬斯克創立的 xAI，以及軟銀與 OpenAI 推動的 Stargate 超級 AI 專案，都將甲骨文納入雲端基礎設施供應商。分析師指出，Stargate 計畫總投資規模高達 5,000 億美元，將成為推動甲骨文營收的另一股強勁動能。

甲骨文也與亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 及微軟 (MSFT-US) 合作，允許其客戶在本身雲端服務的同時並行使用甲骨文雲端基礎設施(OCI)。這部分的營收在第一季成長超過 16 倍，顯示合作模式效益已經顯現。