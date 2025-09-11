告別方向盤時代！亞馬遜旗下Zoox的無人計程車在賭城首載客

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-11 02:58

亞馬遜旗下自駕車部門 Zoox 周三 (10 日) 宣布，在拉斯維加斯推出無人計程車服務，向公眾提供免費搭乘。與競爭對手改裝傳統汽車不同，Zoox 採用完全沒有方向盤或踏板的專用設計車輛，成為美國首個此類服務。

Zoox無人計程車完全沒有方向盤或踏板，具備雙向行駛能力。(圖:Reuters/TPG)

目前，民眾可透過手機應用程式叫車，在拉斯維加斯各度假村、飯店和場所等地點上下車，部分地點還有工作人員協助上下車。未來幾個月，公司計劃逐步擴大營運區域並提供更多目的地。

Zoox 也宣布開放舊金山服務的等候名單，讓民眾預先登記。該公司一直在舊金山測試無人計程車系統，但尚未透露何時正式提供載客服務或開始收費，仍待監管機關批准。

「我認為我們一直很謹慎，非常謹慎。」Zoox 執行長 Aicha Evans 周三接受彭博電視訪問時表示:「這是巨大浪潮的開始，將成為龐大市場，並徹底改變人們在城市中的移動方式。」

Zoox 的發展步調比競爭對手緩慢。Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 自 2020 年開始提供商業無人駕駛服務，已完成超過 1000 萬次的付費乘載服務，目前在五個城市營運，明年將擴展至達拉斯、丹佛、邁阿密、西雅圖和華盛頓特區等六個新城市。

最近，特斯拉 (TSLA-US) 開始在奧斯汀提供自駕服務，使用改裝的 Model Y 車輛，前座配置安全技術員一同營運。

但 Zoox 與競爭對手的最大差異在於車輛設計。大多數自駕計程車都是改裝消費者車輛，保留備用方向盤和踏板。Zoox 選擇打造真正的無人計程車，完全沒有駕駛控制設備。

車輛配備四個面向內側的座椅，具備雙向行駛能力，意味車輛前後端可互換。該公司雖然放棄先發優勢，但希望透過與城市和監管機關密切合作獲得車輛批准。

Evans 表示，Zoox 不會急於在拉斯維加斯收費，而是花時間收集首波公眾搭乘數據。初期的註冊人數顯示，需求相當樂觀。