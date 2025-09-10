美國八月數據前瞻：CPI、PPI及非農就業將如何影響股市！開多少對股市最有利？【美股盤前】
| 本周市場焦點: 美國八月 PPI、CPI 數據
- 美國七月 PPI、CPI 數據回顧: 七月 PPI 年增率為 3.3% 大幅超越預期值，顯示生產端物價正發生通膨，七月 CPI 年增率為 2.7%，低於市場預期的 2.8% 並與前值持平，顯示消費端物價扔維持穩定，一正一反的數據並未在市場掀太大波瀾，降息預期接近 100%。
- 本次數據預期: 9/10 將公佈的八月 PPI 年增率預期值為 3.3% 與前值相同、9/11 將公佈的八月 CPI 年增率預期值為 2.9%，略高於前值 2.7%。即便仍未達聯準會目標 2%，但市場普遍認為聯準會已放棄 2% 這個降息門檻。
- 開出甚麼樣的數據對股市最有利: 若八月 CPI 數據偏低，將進一步證實「經濟衰退」的情境。若八月 CPI 數據意外「過熱」，市場將面臨更糟的「停滯性通膨」（stagflation）情境。最好的情況市數據處在溫和的 2.7%~2.9% 區間。
- 非農就業數據大幅修正的影響: 美國勞工統計局（BLS）下修 2024 年 3 月至 2025 年 3 月間的就業增長的 91.1 萬個職位，但投資者並未將此視為經濟衰退的信號，反而解讀為降息的催化劑，市場認為關鍵在本次 CPI 與 PPI 數據不能出現意外暴增。
| 重點股追蹤
| 總經與政策焦點
中東地緣政治風險急遽升高，以色列襲擊杜哈
以色列週二於卡達首都杜哈，對哈瑪斯領導層發動襲擊，造成包含哈瑪斯高層之子在內的數人死亡。由於卡達是重要的國際調停者，此舉不僅引發國際社會廣泛譴責，更可能使加薩停火談判的努力付之一炬，市場避險情緒顯著升溫。
美國非農就業數據遭大幅下修，引發對經濟健康擔憂
美國政府週二公布，截至今年三月的一年間，非農就業人數遭大幅下修 91.1 萬人，為 2000 年來最大修正幅度。此數據顯示先前經濟的強勁程度被嚴重高估，不僅強化了聯準會 (Fed) 降息的理由，也引發市場對官方數據品質的疑慮。
| 美股焦點
l 輝達 (NVDA-US) 揭示下一代 Rubin 平台藍圖，鎖定大規模 AI 應用
l 蘋果 (AAPL-US) 發布會市場預測：iPhone 17 Pro 系列將成銷售主力
l 甲骨文 (ORCL-US) 轉型 AI 報喜，盤後上漲 + 28%
