美國八月數據前瞻：CPI、PPI及非農就業將如何影響股市！開多少對股市最有利？【美股盤前】

以色列週二於卡達首都杜哈，對哈瑪斯領導層發動襲擊，造成包含哈瑪斯高層之子在內的數人死亡。由於卡達是重要的國際調停者，此舉不僅引發國際社會廣泛譴責，更可能使加薩停火談判的努力付之一炬，市場避險情緒顯著升溫。

美國政府週二公布，截至今年三月的一年間，非農就業人數遭大幅下修 91.1 萬人，為 2000 年來最大修正幅度。此數據顯示先前經濟的強勁程度被嚴重高估，不僅強化了聯準會 (Fed) 降息的理由，也引發市場對官方數據品質的疑慮。