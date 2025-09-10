PCB廠健鼎8月營收61.79億元創同期新高 年增4.02%

‌



在目前伺服器 PCB 需求高的推升之下，健鼎第二季營收改寫歷史新高，而 PCB 台廠包括金像電 ( 2368-TW )、高技 ( 5439-TW ) 及博智 ( 8155-TW ) 對包括 AI 及非 AI 伺服器應用板訂單都滿載，也都在尋求擴充產能因應。健鼎投資越南周德新廠正在建置之中。

健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資案，並且已經動工，預計在 2026 年投產。