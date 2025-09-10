PCB廠健鼎8月營收61.79億元創同期新高 年增4.02%
鉅亨網記者張欽發 台北
去年賺回超過一個股本的 PCB 廠健鼎 (3044-TW) ，今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收 以 61.79 億元改寫歷年同期新高，月減 1.52%，年增 4.02%； 1-8 月營收 474.84 億元，年增 10.69%。法人預估健鼎第三季營收將超過第二季的 179 億元再創新高。
PCB 廠健鼎第二季營收 179 億元，毛利率 26.21%，季增 1.25 個百分點，年增 3.16 個百分點，稅後純益 24.44 億元，單季每股純益 4.65 元 ，為史上最佳單季獲利。累計上半年營收 350.31 億元，毛利率 25.6%，較去年同期增 3.09 個百分點，上半年稅後純益 48 億元，較去年同期增 25.35%，每股純益 9.13 元，也為同期最佳獲利。
在目前伺服器 PCB 需求高的推升之下，健鼎第二季營收改寫歷史新高，而 PCB 台廠包括金像電 (2368-TW)、高技 (5439-TW) 及博智 (8155-TW) 對包括 AI 及非 AI 伺服器應用板訂單都滿載，也都在尋求擴充產能因應。健鼎投資越南周德新廠正在建置之中。
健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資案，並且已經動工，預計在 2026 年投產。
