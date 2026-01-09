【ETF觀察】00993A 發行價 10 元掀話題！這檔主動式 ETF 為何不走市值老路？
主動式 ETF 成為新焦點，台股選股邏輯正在轉彎
台股在權值股領軍下屢創話題，但市場討論焦點已不再只是「指數會不會漲」，而是還有多少股票能真正拉開與大盤的差距。隨著行情進入高檔震盪區，投資人開始關注能否跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，也讓主動式 ETF 重新回到聚光燈下。近期登場的 00993A 安聯台灣主動式 ETF，正是在這樣的背景下，引發市場高度關注。
00993A 亮相：10 元發行價背後的選股思維
00993A 以 10 元發行價募集，主打由安聯台股投資團隊操盤，採取不同於傳統市值加權的選股邏輯。從目前揭露的配置方向來看，整體布局偏向具成長動能的產業與個股，而非單純複製大盤結構。安聯長期累積的台股研究經驗，也讓這檔主動式 ETF 被視為「用 ETF 外殼包裝主動選股」的代表之一，但實際成分股與操作節奏，仍有不少關鍵細節值得觀察……>> 立即前往豐雲學堂看更多
真正的關鍵，或許不只在成分股名單
表面上看，00993A 訴求的是主動選股與動態調整，但投資人更在意的，可能是在不同市場情境下，這套策略會如何因應波動。當產業輪動加快、資金風向改變，主動式 ETF 是否真能展現與被動型產品不同的走勢？又有哪些潛在優勢與風險尚未完全攤開？這些答案，恐怕不是只看發行價或產業占比就能判斷清楚……>> 立即前往豐雲學堂看更多
