Rubin 題材熱度飆升，記憶體族群走強；群聯、友達亮燈，外資轉買面板、賣出創高股，下一檔熱門股都在這！？(圖:shutterstock)

一、盤勢分析 (1/8)

昨日（7 日）台股盤面呈現「記憶體噴出、面板接棒」的強勢輪動格局。市場資金高度集中於具備「漲價效應」與「AI 實質受惠」的族群。

首先，記憶體族群在輝達最新 Rubin 平台揭露後，確立了 AI 對記憶體消耗量倍增的趨勢，加上 DRAM 與 NAND Flash 報價上揚、供給結構性短缺，激勵族群全面噴出。包括群聯 (8299-TW)、旺宏 (2337-TW)、創見(2451-TW) 等多檔個股亮燈漲停，成交量能顯著放大，顯示市場對於記憶體產業重返榮耀的信心極強。其次，面板族群亦不遑多讓，友達 (2409-TW) 爆出 85 萬張天量攻上漲停，成功吸引市場人氣。

二、個股熱度 TOP10

受到輝達 Rubin 平台對記憶體需求爆發的激勵，創見 (2451-TW) 與族群同步發動攻勢，股價跳空鎖住漲停。市場看好在 AI 平台升級下，單一系統對 DRAM 消耗量倍增，加上報價上行趨勢明確，創見 (2451-TW) 作為模組廠將直接受惠低價庫存效益，後市動能強勁。

面板龍頭友達 (2409-TW) 昨日表現驚人，股價強勢攻上漲停，成交量爆出 85 萬張拿下全市場人氣王。外資單日大買逾 4.2 萬張，主要看好電視面板價格將轉折向上，且相較於同業基期較

低，吸引資金大舉進駐。

晶豪科受惠利基型 DRAM、SRAM 與 Flash 需求回溫，11 月營收月增 13.45%、年增 45.38%，前 11 月年減幅度收斂至 0.29%，股價連六日上漲，同時在這六個交易日中外資也站在買方。