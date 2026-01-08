Rubin 題材熱度飆升，記憶體族群走強；群聯、友達亮燈，外資轉買面板、賣出創高股，下一檔熱門股都在這！？
一、盤勢分析 (1/8)
昨日（7 日）台股盤面呈現「記憶體噴出、面板接棒」的強勢輪動格局。市場資金高度集中於具備「漲價效應」與「AI 實質受惠」的族群。
首先，記憶體族群在輝達最新 Rubin 平台揭露後，確立了 AI 對記憶體消耗量倍增的趨勢，加上 DRAM 與 NAND Flash 報價上揚、供給結構性短缺，激勵族群全面噴出。包括群聯 (8299-TW)、旺宏 (2337-TW)、創見(2451-TW) 等多檔個股亮燈漲停，成交量能顯著放大，顯示市場對於記憶體產業重返榮耀的信心極強。其次，面板族群亦不遑多讓，友達 (2409-TW) 爆出 85 萬張天量攻上漲停，成功吸引市場人氣。
然而，投資人需留意籌碼面的分歧，雖然華邦電 (2344-TW) 股價創歷史新高，但外資單日大砍 3.5 萬張，顯示在短線急漲後，法人調節壓力浮現。整體而言，台股多頭架構不變，建議聚焦營收創新高及具備漲價題材的個股，並留意爆量後的籌碼換手狀況。
二、個股熱度 TOP10
TOP10. 創見 (2451-TW)
受到輝達 Rubin 平台對記憶體需求爆發的激勵，創見 (2451-TW) 與族群同步發動攻勢，股價跳空鎖住漲停。市場看好在 AI 平台升級下，單一系統對 DRAM 消耗量倍增，加上報價上行趨勢明確，創見 (2451-TW) 作為模組廠將直接受惠低價庫存效益，後市動能強勁。
TOP9. 友達 (2409-TW)
面板龍頭友達 (2409-TW) 昨日表現驚人，股價強勢攻上漲停，成交量爆出 85 萬張拿下全市場人氣王。外資單日大買逾 4.2 萬張，主要看好電視面板價格將轉折向上，且相較於同業基期較
低，吸引資金大舉進駐。
TOP8. 晶豪科 (3006-TW)
晶豪科受惠利基型 DRAM、SRAM 與 Flash 需求回溫，11 月營收月增 13.45%、年增 45.38%，前 11 月年減幅度收斂至 0.29%，股價連六日上漲，同時在這六個交易日中外資也站在買方。
TOP7. 力積電 (6770-TW)
記憶體與晶圓代工雙題材發酵，力積電 (6770-TW) 昨日成交量爆衝至 53.3 萬張，高居全市場第二名，僅次於友達(2409-TW)。在股價走高配合量能增溫下，顯示市場資金對於其轉型及產能利用率回升抱持正面態度，交易熱度居高不下。
TOP6. 威剛 (3260-TW)
威剛 (3260-TW) 受惠輝達 Rubin 平台帶動記憶體需求，加上 DRAM 與 NAND 報價雙漲，股價創下新高。公司公告 12 月營收翻倍創新高，全年突破 530 億元，董事長更直言上游原廠供貨有限，「結構性缺貨」持續延燒，基本面與題材面雙重利多支撐股價走勢。
