白宮藉就業數據修正開火 轟BLS失靈、拜登搞爛經濟、鮑爾早就該降息！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-10 05:36

‌



據《CNBC》周二 (9 日) 報導，白宮利用今日公布的修正後非農就業數據開火，將炮火對準了勞工統計局（BLS）、前總統拜登以及聯準會主席鮑爾。

白宮利用勞工統計局下修就業數據，同時開火攻擊前總統拜登和聯準會主席鮑爾。(圖:Reuters/TPG)

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）的聲明指出：「今天 BLS 發布史上最大下修數據，證明川普總統說得對！拜登經濟是場災難，BLS 已經徹底崩潰了。」

‌



她表示：「這正說明為何我們需要新領導層，替金融市場、企業、政策制定者和仰賴這些數據做重大決策的家庭，重建對 BLS 數據的信任。」

李維特進一步開砲，就像 BLS 辜負美國人民，「太遲了」鮑爾也一樣，他已經沒藉口，必須馬上降息。

勞工部報告顯示，在截至 2025 年 3 月的一年中，非農就業人數初步下修 91.1 萬人，相當於月均下修約 7.6 萬人左右，創下有紀錄以來最大下修規模。

川普，在 7 月非農就業數據修正後，開鍘 BLS 局長 Erika McEntarfer，並聲稱這些修正顯示 BLS 為政治目的操弄就業數據。