鉅亨網編譯段智恆 2025-09-09 22:25

‌



《巴隆周刊》(Barron"s)周二 (9 日) 報導，特斯拉股價盤前小幅上揚，投資人持續押注公司自動駕駛計程車 (Robotaxi) 業務的成長潛力，同時消化執行長馬斯克高達 1 兆美元的獎酬方案。特斯拉股價雖在過去 12 個月大漲逾六成，但今年迄今仍下跌約 14%，近四個月更陷入 280 至 360 美元的區間震盪，市場正等待新催化劑帶動突破。

特斯拉早盤股價小漲 市場期待自駕計程車催化(圖：REUTERS/TPG)

‌



報導指出，周二的漲勢缺乏明確利多，但股價上周五曾大漲 3.6%，因公司 2025 年股東委託書顯示，計畫授予執行長馬斯克約 4.25 億份與績效掛鉤的股票期權，相當於公司流通股的約 12%。若馬斯克達成所有目標，這筆獎酬價值將高達 1 兆美元。相關條件包括特斯拉實現年稅息折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 達 4,000 億美元。

這份前所未見的獎酬方案顯示，投資人希望馬斯克持續領導公司。有了馬斯克的動力，投資焦點重新轉向特斯拉無人計程車業務。該服務於 6 月在德州奧斯汀啟動，目前仍需在前座安排安全監控人員。馬斯克 7 月曾表示，特斯拉自動駕駛計程車有望在年底前覆蓋美國一半人口。若進一步拓展至其他城市，可能成為股價的新推力。

截至周二，特斯拉股價今年迄今下跌約 14%，但過去 12 個月仍累計上漲約 60%。不過近四個月以來，股價陷入區間震盪，上檔難以突破 360 美元，下檔則守住 280 美元，投資人仍在等待新的催化劑帶動突破。