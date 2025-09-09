鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-09 19:59

在 8 月份就業報告疲軟後，市場普遍預期聯準會將於下週會議降息 25 個基點，部分投資者甚至押注更大降幅。交易員們期待，更鴿派的政策能提振夏季震盪的股市。

聯準會降息倒數：是股市「靈藥」還是「融漲」前兆？ (圖:shutterstock)

但一些華爾街策略師警告稱，降息在短期內對股市而言並非全​​是好消息。

Yardeni Research 的 Ed Yardeni 認為，儘管生產力提高且失業率低，如果無法解決美國勞動力供應短缺問題 (受川普總統的移民打擊和人口老化的影響)，寬鬆的貨幣政策，可能會引發美國股市出現不穩定的「融漲」。

他表示，聯準會本月降息，實際上是在刺激一個並不需要寬鬆貨幣政策的經濟體，這並不能創造更多的勞動力，來解決制約勞動力需求的供應不足問題。

他指出，額外的流動性可能會引發由投資者「害怕錯過」(FOMO) 而非基本面驅動的投機性「融漲」——他警告說，這種反彈往往以大幅回調告終。

花旗的 Stuart Kaiser 將 8 月疲弱的就業報告視為強烈的「負面成長信號」，其影響力或超越降息效益。若招聘放緩、失業率上升，對企業盈利和經濟增長的拖累將大於貨幣寬鬆的短期提振。

Apollo 的 Torsten Sløk 則指出，製造業等受關稅影響行業的裁員增加，就業增長轉負，加劇企業壓力。此外，8 月核心消費者物價指數 (CPI) 預計月增 0.3%，通膨仍高於聯準會 2% 目標，可能限制未來寬鬆空間。潛在的就業數據下修也構成警示。

儘管有這些擔憂，市場不乏樂觀聲音。摩根士丹利的 Mike Wilson 預計，儘管短期內可能因聯準會政策空間有限而波動，但任何回調都將為今年底至 2026 年股市的強勁收尾鋪路，得益於盈利復甦。