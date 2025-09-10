鉅亨網編譯段智恆 2025-09-10 00:42

根據《路透》周二 (10 日) 報導，市場預期聯準會 (Fed) 將於下周恢復降息，並在今年餘下時間持續放鬆貨幣政策，以支撐已出現降溫跡象的就業市場。

Fed降息倒數！市場喊今年可能連降三次(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工部勞動統計局 (BLS) 周二公布的年度就業數據初步修正顯示，截至 3 月底止的 12 個月內，美國經濟實際創造的就業人數較先前估計少 91.1 萬人，意味著每月平均新增就業人數可能不到 14.7 萬的一半。

結合近期顯示月度就業增速進一步放緩的數據，經濟學家指出，這將給 Fed 再次降息提供理由。BMO 經濟學家 Sal Guatieri 表示，該報告「為 Fed 下周降息再添一項依據」，並可能使今年降息次數超過 6 月時決策官員預估的兩次。

數據公布後，交易員維持對降息的高度押注，認為 Fed 將於 9 月 16 至 17 日會議把基準利率自 4.25% 至 4.50% 的區間調降 1 碼 (25 個基點)，並於 10 月再次降息 1 碼。

雖然市場認為 12 月進一步降息的可能性遠高於暫停，但在此次修正數據公布後，投資人略為降低對年底前第三次降息的押注，並將 2026 年初可能第四次降息的機率自接近五成下調至不到四成。

Fed 主席鮑爾上月曾表示，就業市場的下行風險上升，可能需要謹慎放鬆政策，但決策官員仍擔心在通膨高於 2% 目標且川普政府提高關稅的風險未消的情況下，過度寬鬆可能適得其反。