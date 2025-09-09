〈SEMICON〉賴清德：將投入千億元引企業加碼投資 三具體行動打造半導體持續發展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-09 12:10

總統賴清德今 (9) 日出席「晶鏈高峰論壇—建構全球半導體網絡」開幕式。賴清德指出，過去 30 年來，台灣半導體產業從草創起步走進世界與國際合作，政府除了持續努力，也推動 AI 新十大建設，將投入超過新台幣千億元資源，引導企業加碼投資台灣，範圍涵蓋完善基礎建設、研發關鍵技術，並擴大智慧應用等向繼續努力。

賴清德:將投入千億元引企業加碼投資，三具體行動打造半導體持續發展。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時表示，今年是國際半導體展 30 週年，因國際情勢持續變化，引起全球對於半導體產業的安全與韌性越發關注，此次活動參與盛況空前，共有 56 國、1,200 家公司，17 座國家館參展。

他感謝國際的貴賓不遠千里來到台灣參與盛會，也要感謝國內產官學界共聚一堂，讓半導體產業夥伴關係更加緊密，也讓產業未來的發展能夠更安全、更有韌性，也能夠更繁榮。

賴清德說，在過去 30 年來，半導體從草創，到今天全球的高科技產業，以及未來的人工智慧時代，台灣必然扮演不可或缺的角色，政府將投入超過新台幣千億元的資源，引導企業加碼投資台灣，範圍涵蓋完善基礎建設、研發關鍵技術，並擴大智慧應用 3 個面向努力，也積極研發包括量子電腦、矽光子以及機器人 3 大關鍵技術。

賴清德指出，在 AI 的急速發展之下，未來的半導體競爭勢必更加激烈，但半導體分工是非常緊密的產業，沒有任何一個國家能單獨面對，為了強化未來更緊密合作的網絡，並打造具有韌性的全球半導體非紅供應鏈，台灣願意採取三項具體行動，讓半導體產業持續發展。

賴清德強調，第一，台灣將秉持務實、開放、互信的原則，持續深化與各國的合作，無論是在供應鏈安全，材料設備與生產技術的分工，或是數位轉型與數位主權，都將透過跨國投資及研發合作，共同與合作夥伴建立更穩健的產業體質。

第二，台灣的半導體產業、資通訊過去幾年來已在日、美、歐、東南亞有大量投資，過去 1 年甚至已在捷克布拉格、日本福岡及美國德州設立台灣貿易投資中心，除了協助企業布局國際市場，其中一項很重要的目的就是要深化台灣與各國的半導體供應鏈合作。