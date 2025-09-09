巧新切入半導體新領域有譜 年底前將獲納設備廠供應商
鉅亨網記者王莞甯 台北
汽車鍛造輪圈領先廠商巧新 (1563-TW) 近來積極切入半導體新領域，推動「半導體設備零件、消耗品以及消費後鋁材循環再利用」等應用開發案，今 (9) 日透露，已進入收割期，目標年底前可完成半導體關鍵零組件產品相關認證、並納入設備廠採購核可供應商清單，明年起陸續貢獻營收。
巧新正積極擴展鋁合金鍛造技術於汽車產業以外的高門檻應用場景，以打開第二成長曲線，預計年底前可納入設備廠採購核可供應商清單，明年起陸續貢獻營收，巧新目標，3 年內將非乘用車營收貢獻提升至 40% 以上。
而對於車用本業，巧新說明，仍將持續強化高端輪圈的技術門檻與協同設計能力，搭配再生鋁、綠電和節能設備，深耕超跑、豪華汽車、電動車高階車款的輕量化底盤與輪圈零組件。
巧新目前除了與既有品牌車廠維持每年上百款新車款技術密切開發合作的頻率，更接獲多家客戶主動洽詢鍛造鋁圈、鍛造半成品等相關零組件合作商機，預計轉單效益將加速浮現，隨著新客戶、新訂單陸續開花結果，樂觀看整體營運將迎來一波爆發式成長新動能。
巧新 8 月合併營收 5.37 億元，月減 7.6%，年減 6.39%，累計前 8 月合併營收 47.5 億元，年減 4%。
巧新觀察，全球汽車產業因關稅調整後，正面臨供應鏈重組、電動化浪潮的雙重推進，包括美國、墨西哥與加拿大簽署的 USMCA 協定，已將乘用車及輕型卡車的區域價值含量（rvc）提高至 75%，同時納入鋼鋁、勞工價值等條件，這項政策不僅驅動品牌車廠將更多零組件轉向北美或積極尋求非中國來源的合作夥伴，也為具備國際生產據點的專業供應商，帶來良好的接單空間。
由於巧新目前擁有台灣、德國兩地生產基地，以及歐、美等區域服務和倉儲發貨據點，具備成熟的量產與交付經驗，可有效支援客戶分散風險、縮短交期並滿足在地合規需求。
