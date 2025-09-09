鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-09 14:19

台北股市今 (9) 日在台積電 (2330-TW) 股價奮起攻抵歷史高檔 1200 元大關，加上 PCB 族群助攻，金居 (8358-TW)、富喬 (1815-TW)、台光電 (2383-TW) 及尖點 (8021-TW) 盤中攻上漲停的亮眼表現之下，大盤強漲 307.8 點作收，收盤指數報 24855.18 點創下收盤歷史新高，盤中更刷出 24880.07 點的新高，成交值 4927.74 億元優於昨日。

〈台股盤後〉台積電登頂、PCB群攻 強漲307點收24855點再飆歷史高。(鉅亨網記者張欽發攝)

台北股市 集中市場加權股價指數在今天盤中並以 24880.07 點改寫歷史新高。

在台北匯市表現方面，亞洲區域匯市表現早盤，美元走軟，日元等非美貨幣兌美元普遍走升，加上台股早盤大漲，帶動台幣兌美元早盤續強升，中午則放量勁揚 1.27 角，暫收在 30.395 元。台北外匯經紀公司報價，9 日早盤台幣兌美元升值 1.27 角，暫收 30.395 元，成交 7.55 億美元。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股今天指數強漲， 主要在美股的上漲激勵市場買盤的信心，市場重拾對半導體、PCB 等獲 AI 帶動的族群，多頭毫不退縮，推升今天的市場成交值放大；但必須留意 OTC 指數今天以 259.6 點作收，下跌 0.07%，部分中小型個股已有遭調節的跡象出現。

台北股市大盤今天早盤開在 24650.46 點，最高 24880.07 點，最低 24650.46 點，大盤以強漲 307.8 點作收，收盤指數報 24855.18 點，成交值 4927.74 億元優於昨日的 4326 億元成交值。

今天電子股指數上漲 1.58%，占大盤成交比重 72.04%，金融保險股上漲 0.75%，占大盤成交值 1.92%，航運股指數下跌 0.47%，成交值占大盤 2.49%。

台積電表現強勢以 1200 元作收，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 的表現不差，也以上漲作收，今天鴻海收盤上漲大跌 4 元或 1.97%，收盤價報 207.5 元。

在權值股方面，而聯發科 (2454-TW) 股價收紅，收盤股價上漲 80 元，或 5.59% 報 1510 元，成交量 10918 張 。