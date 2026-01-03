鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-03 09:46

LED 廠弘凱 (5244-TW) 本周股價表現強勁，儘管 2 日收盤小跌 0.5 元以 43.05 元作收，但單周漲幅仍高達 8.3%，周成交量 2756 張。受惠於車用光源與智能感測等高階產品線需求增溫，加上南通新廠效益顯現，公司對今年營運展望抱持審慎樂觀態度。

弘凱積極調整產品組合，旗下智能感測、車用光源及 IC LED 三大高毛利產品線營收占比持續提升，目標今年將進一步拉高至 65%。其中車用領域表現最為亮眼，目前單季業績貢獻度已接近五成，隨著乘用車氛圍燈滲透率提高，將成為推升營收的主要動能。

在車用新產品佈局方面，弘凱已推出針對降本需求的 LinLight 以及以 CAN 通訊為基礎的 ETR 架構產品。相關元件已陸續送樣至歐美及亞洲等地的 Tier 1 車廠進行測試，預計將於今年第一季正式進入量產階段，有望取代傳統微控制器架構並挹注營收。

產能配置上，弘凱位於江蘇的南通新廠已於去年底正式啟用，並順利承接原深圳廠產能。新廠導入委外封裝測試等級的自動化管理系統，專注於生產 IC LED 與不可見光感測器等高階產品，預期將有助於優化成本結構並帶動毛利率回穩。

展望未來新應用，弘凱也積極切入 AI 機器人與無人機市場，目前已與非亞洲區的國際機器人客戶進入設計導入階段。相關產品已開始小量出貨，法人預估最快在今年下半年即可看到較為顯著的營收貢獻，為中長期營運增添新柴火。