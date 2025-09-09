鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-09 10:49

‌



日本媒體周一（8 日）援引消息人士的話報導，日本首相、執政黨自由民主黨總裁石破茂周日宣布辭職後，自民黨有意於 10 月 4 日舉行新任總裁選舉。

石破茂辭職，日本自民黨有意10/4舉行總裁選舉。（圖：Shutterstock）

據《朝日新聞》等媒體報導，自民黨周一在黨總部召開會議，商討新任總裁選舉事宜。多名自民黨官員會透露，該黨有意於 9 月 22 日發布總裁選舉公告，10 月 4 日投計票。

‌



自民黨總裁選舉管理委員會定周二討論這一方案，最快今天在總務會上正式決定。

根據消息人士的說法，本屆自民黨總裁選舉將採取「黨員參與型」方式投票。根據選舉規則，295 名自民黨籍國會議員每人 1 票，地方議員、普通黨員和「黨友」即註冊支持者的投票折合為 295 票，合計 590 票，得票過半者當選總裁。

根據自民黨相關規定，總裁在任期內辭職的情況下，通常以「簡化型」方式投票選舉新總裁，即省略黨員和黨友投票環節，僅由該黨國會議員和全國 47 個都道府縣的代表投票。