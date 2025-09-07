日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-07 17:25

根據《NHK》週日（7 日）報導，日本首相兼自民黨總裁石破茂以「不願黨內分裂」為由，表明將辭去首相職務的意願。石破茂將於當地時間 7 日 18 時召開緊急記者會，正式對外說明。

日本首相石破茂宣布將請辭！7日18時召開緊急記者會。(圖：REUTERS/TPG)

據悉，自民黨總裁選舉管理委員會已於 9 月 2 日發出通知，徵詢黨內是否支持提前舉行總裁選舉。要求提前選舉的議員必須在 8 日，將提交署名並加蓋印章的文件至黨總部。

此次徵詢對象包括自民黨的 295 名國會議員及 47 名都道府縣支部聯合會代表。

根據黨章，若有過半數、即 172 人贊成，才能正式啟動總裁選舉。自民黨預計將於 8 日傍晚公布徵詢結果。

在 7 月 20 日舉行的參議院選舉中，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟未能保住過半席次。而在去年 10 月的眾議院選舉中，自民黨的執政聯盟同樣未能取得多數，成為自 1955 年自民黨成立以來，首次在兩院同時失去多數席位。

選舉慘敗後，黨內「逼宮」聲浪不斷升高，雖然石破茂曾多次表態有意留任，但最終仍選擇宣布辭職。