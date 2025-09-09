石破茂辭職揭自民黨內部分裂危機 下任首相還得處理外交與國內挑戰

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-09 06:05

《金融時報》周一（8 日）報導指出，日本首相石破茂在接連兩場選舉失利與國內物價上升引發民怨後，於周日宣布請辭，結束不到一年的執政。他原以「讓日本重新展現笑容」為政見上台，但最終無法化解國內結構性挑戰與黨內矛盾。

▲ 石破茂周日宣布辭去自民黨總裁職務。（圖：Shutterstock）

從 1990 年以來，日本已歷經 18 位首相、其中 11 人任期僅約一年。石破茂的下台雖符合過去日本首相短命的慣例，卻更凸顯了自民黨內部日益嚴重的裂痕。



目前，黨內分為傾向改革的中間派與擁護修正主義、具保守民族色彩的右派，兩者之間矛盾擴大，削弱了政黨整合力。

石破茂提前宣布辭職，巧妙迴避了原訂周一舉行的黨內不信任投票。他在聲明中警告：「若自民黨失去民眾信任，日本將陷入膚淺的民粹政治。」

他的繼任者必須處理的不僅是黨內問題，還包括經濟停滯、勞動力短缺與人口高齡化等國內困境。對外，他也須應對與美國總統川普主導下的複雜雙邊關係。

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）日本研究主席 Kenneth Weinstein 表示：「石破茂無法為日本的國際角色提出清晰願景，也難以與華府建立信任。日本現在需要一位能與川普直接對話、同時鼓舞國內士氣的領導人。」

此次自民黨黨魁選舉將於 10 月上旬舉行，已吸引多位有力人選角逐。其中包括農林水產相小泉進次郎，他年僅 44 歲，形象清新、具協調性，被視為有能力與第三大黨「日本維新會」達成合作。

另一位熱門人選則是前日本經濟安全保障相高市早苗，她立場鮮明、態度強硬，支持者認為她是少數能奪回右派選票的強人領袖，若當選將成為日本史上首位女性首相。

然而，無論誰當選，都必須面對自民黨在國會兩院已不再擁有多數的現實。未來組閣恐需依賴長期盟友公明黨，甚至尋求與小型反對黨合作。

政治分析家 Tobias Harris 指出，自民黨在歷史上最強勢的時期，往往是由具備個人魅力、能注入活力的領袖所帶領，而非單靠政策細節。