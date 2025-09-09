鉅亨網編譯段智恆 2025-09-09 01:30

《彭博》周一 (8 日) 報導，沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 宣布，將下調 10 月供應亞洲買家的所有原油品項價格，並同步調降銷往歐洲及大部分美國市場的價格，反映石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 在近期決議中持續推進增產策略，挑戰市場對供過於求的擔憂。

沙國調降10月亞洲原油售價 幅度超過市場預期(圖：REUTERS/TPG)

沙烏地阿美將其主力產品阿拉伯輕質原油 (Arab Light) 對亞洲的官方售價下調每桶 1 美元，至較區域基準價高出每桶 2.20 美元。據知情人士指出，此幅度大於市場預期，原本煉油商與交易商調查顯示預期降幅僅 0.5 美元。沙烏地阿美同時將銷往歐洲的所有品項價格下調每桶 0.8 美元，對美國市場的大部分品項也做出下調，僅阿拉伯輕質原油維持每桶 4.20 美元溢價不變。

這項價格調整出乎亞洲市場意料，交易人士認為釋放潛在利空訊號。恰逢新加坡能源周會議舉行，沙烏地阿美行銷團隊正在與亞洲煉油商與交易商洽談明年的長約數量，價格下調引起各方高度矚目。

沙烏地阿美在過去 8 月與 9 月，曾兩度調高亞洲地區價格，即便當時 OPEC + 加快增產步伐，仍顯示沙國對夏季需求抱持信心。然而隨著北半球進入冬季，市場需求可能減弱，加上持續增產，將加劇供應壓力。OPEC + 過去幾個月已連續大幅提高產量，顯示產油國企圖奪回被競爭對手分食的市占率，這也與過去長期以守護油價為目標的策略出現差異。

倫敦原油期貨今年迄今已下跌約 12%，最新報價接近每桶 66 美元。瑞銀 (UBS) 預測年底油價將降至 62 美元，高盛 (Goldman Sachs) 則預期明年可能跌到 50 美元低檔區間。儘管如此，過去數月 OPEC + 增產尚未導致西方主要儲油地區的庫存顯著增加。