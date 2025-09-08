鉅亨網編譯段智恆 2025-09-08 22:20

‌



《華爾街日報》(WSJ)周一 (8 日) 報導，木材價格近期大幅下挫，市場人士憂心這可能是美國經濟與房市的新警訊。受關稅不確定性與建築活動低迷影響，木材期貨自 8 月初三年高點回落逾兩成，現報每千板英尺 535 美元。業界認為，木材向來是住宅市場與更廣泛經濟活動的領先指標，如今再度閃現警告訊號。

木材期貨重挫 美房市與經濟拉警報(圖：REUTERS/TPG)

新冠疫情封鎖期間，2x4 建材價格曾暴漲近三倍，提前揭示通膨與供應鏈危機。2022 年聯準會 (Fed) 啟動升息時，木材也率先走跌。如今，價格下行趨勢再度浮現，讓市場擔憂經濟步伐放緩。

‌



關稅陰霾與產能削減

美國今年初囤積大量木材，預期加拿大進口關稅上調與川普政府額外關稅威脅。消息曾推升春季價格，但隨著白宮退卻對加徵稅項，行情快速反轉。買家隨後再度大舉囤貨，以應對 7 月既有關稅上調，以及可能的新一輪懲罰性措施。

印第安納預製建材廠商 Revol Building Solutions 共同創辦人、前木材交易員 Stinson Dean 坦言，進退兩難下選擇「隨用隨買」：「囤貨有關稅會虧，不囤貨也會虧，乾脆觀望。」

現貨市場同樣疲弱，Random Lengths 數據顯示，8 月以來綜合木材價格指數下跌約 12%。面對供過於求，北美大廠已宣布減產。Interfor 將在美國南部、西北部、加拿大西岸與東部多地削減產能 12%，年底前縮減 1.45 億板英尺。Domtar 則在阿肯色州工廠停產，在魁北克無限期關閉一座廠房，並減少另一廠區的班次。分析師認為後續仍需更多減產，才能消化庫存。

需求疲軟 房市建築降溫

加拿大木材在美國市占約 24%，目前反傾銷與反補貼關稅大幅提高至 35%，高於先前的 15%，使當地生產成本墊高。市場分析師 Matt Layman 指出，加拿大供應商早前已填滿美國各地倉庫，「木材供應遠超過秋季需求，最大問題是需求不足。」

美國 7 月住宅建築許可下降至年率 140 萬戶，創 2020 年 6 月以來新低；同期全國營建支出自 5 月高峰回落 3.4%。需求降溫使木材市場承壓。