現代、LG合資廠遭美ICE突襲 恐拖慢整體美國製造進程

據《紐約時報》周一 (8 日) 報導，美國移民暨海關執法局（ICE）上周突襲喬治亞州南韓現代汽車與 LG 新能源（LG Energy Solutions）的合資電池廠，逮捕 475 人，其中約 300 名韓國公民。此事件凸顯美國電動車產業對外國技術人才的需求與移民執法間的衝突。

美國製造業對外國技術人才的需求與移民執法政策產生衝突。(圖:Shutterstock)

該起事件，無疑是對美國電動車產業的另一個重擊。目前，該產業正面臨需求低於預期、原物料關稅及聯邦購車稅收抵免取消而備受困擾，導致企業延遲或縮減生產。

但這次 ICE 的突襲行動，更為在美的外國製造商帶來更多風險。

外國技術人員難取代

美國正在積極招攬外國企業在美國擴大製造，由於電池技術多為專利技術，容錯率極低，因此，電池製造商通常需要從母國帶來工程師與技術人員協助新廠建置。

曾任松下等電池公司高管的 Celina Mikolajczak 表示：「當你沒有整批懂得營運電池製造廠的人員時，就嚴重依賴母廠的專家。」

不過，美國能源部能源就業辦公室前主任 Betony Jones 說，這種做法未獲得希望這些工作的美國勞工工會認同。尷尬的是，這些電池公司對智慧財產權非常保密，所以在安裝和維護機器時，會引進自己的工人，但美國工會也是真的在爭取這些工作。

簽證規定成障礙

值得注意的是，其他關鍵產業在美國建廠時也需仰賴海外勞工。例如，台積電（TSM-US）（2330-TW）在鳳凰城的工廠就大量依賴台灣人力。

Migration Policy Institute 移民政策計畫副主任 Julia Gelatt 表示，韓國人可在免簽計畫下免簽證入境美國 90 天，允許觀光或參加某些商務會議，但不能全職工作。臨時商務簽證 B-1 允許短期培訓和諮詢，但不允許全職建築工作。

據南韓總統的幕僚長姜勳植表示，周日，兩國達成協議釋放被拘留者，透過包機遣送回韓國。