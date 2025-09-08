鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-08 09:40

白宮高層官員週日（7 日）表示，在喬治亞州現代汽車工廠（Hyundai）被突襲後，川普政府計畫對更多企業加強移民執法行動。此次突襲導致數百名非法移民被捕。

川普政府計畫再加強移民執法！現代汽車非法移民逮捕只是開始。（圖：川普Truth Social）

根據《路透》報導，白宮邊境事務特使 Tom Homan 表示，川普政府將擴大對企業工作場所的執法力度。

Homan 指出：「我們將進行更多工作場所執法行動。沒有人會出於好心聘用非法移民，他們之所以被聘用，是因為可以讓他們更辛苦地工作、拿更低薪水，並削弱雇用美國公民的企業競爭力。」

反對川普嚴厲政策的人士及部分商業團體指出，美國多個主要行業，包括農業、酒店業與肉品加工業，高度依賴非法移民勞動力。

在此次現代汽車工廠突襲行動中，美國移民當局逮捕了 475 人，其中多數為南韓籍。南韓政府週日表示，這些被捕工人在行政手續完成後將返回南韓。

美國國土安全部（DHS）暫未回應。美國移民及海關執法局（ICE）官員上週五（5 日）表示，一部分被捕人員非法入境或逾期滯留，另有不少人持觀光或商務簽證，但未獲得工作許可。

喬治亞州逮捕行動發生前，川普對非法移民發表了更強硬言論。數週以來，川普及其高官曾表示，政府可能派遣國民警衛隊及聯邦官員前往芝加哥，針對犯罪和非法移民採取行動。

週六（6 日），川普在 Truth Social 發布一則貼文，附上一張改編自 1979 年越戰電影《現代啟示錄》（Apocalypse Now）的迷因圖片，圖片中芝加哥天際線伴隨火焰與直升機，讓人聯想起電影中對越南村莊的致命直升機攻擊場景。