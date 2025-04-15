關稅不確定性為ASML獲利前景蒙上陰影
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-15 19:50
據《路透》報導，電腦晶片設備製造商艾司摩爾 (ASML) 即將於周三 (16 日) 公布第一季財報，投資人將密切關注美國總統川普計畫對半導體產業實施關稅所帶來的風險。
儘管川普在周日公布的關稅計畫中，初步將艾司摩爾等半導體設備製造商排除在 10% 的「基準」關稅之外，但他正準備實施針對整個晶片產業的關稅。
產業研究機構 Visible Alpha 預估，艾司摩爾第一季的新增訂單金額預計將達到 48.9 億歐元 (約 55.6 億美元)。ING 分析師 Marc Hesselink 在一份研究報告中指出，「焦點將會放在關稅的潛在影響上」。
艾司摩爾是全球最大的電腦晶片製造設備供應商，去年其營收的 17% 來自美國市場。隨著川普政府積極推動晶片製造投資回流美國，預計這個比例將會增長。
艾司摩爾的最大客戶—台積電 (2330-TW)(TSM-US) 已計畫在美國新建五座工廠，投資金額超過 1000 億美元。然而，其他分析師也警告，相較於其他地區，在美國擴張的成本對於晶片製造商來說將會更高。
Mizuho 分析師 Kevin Wang 表示：「這主要影響英特爾 (INTC-US)、台積電在亞利桑那州的晶圓廠，以及其他業者在美國的晶圓廠。」艾司摩爾生產的高階極紫外光 (EUV) 微影設備，是全球最先進的晶片雕刻系統，在荷蘭生產，每台造價高達 3.5 億美元。
晨星分析師 Javier Correonero 認為，「晶片製造商不會因為關稅而拒絕採用最好的技術。在某些情況下，例如艾司摩爾的 EUV，別無選擇」。
另外，由於艾司摩爾在美國製造機器中的關鍵零件，例如 EUV 光源。KBC Securities 分析師 Thibault Leneeuw 認為，這使得這家荷蘭公司在面對關稅時處於更有利的地位。
由於中國支出的放緩，美國也正成為艾司摩爾更重要的市場。中國在 2024 年占艾司摩爾訂單的 42%。艾司摩爾在一月份預計，這個比例在今年將會下降，最終將降至 20% 的低點。
儘管如此，Mizuho 和 Jefferies 的分析師表示，他們預計中國晶片製造商「在第一季仍將維持相對較高的訂單量」，因為像中芯國際 (SMIC) 這樣的晶片製造商擔心今年稍後會面臨更多的出口管制，因此持續囤積艾司摩爾較舊型的深紫外光 (DUV) 設備。因此，除了關稅的潛在衝擊外，來自中國市場的需求變化也將是投資人評估艾司摩爾第一季財報的重點。
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