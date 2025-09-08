鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-08 14:03

‌



蘋果可能會在 9 月 9 日舉行的「Awe Dropping」發表會中，正式推出最新款 AirPods Pro 3 無線耳機。分析師指出，AirPods Pro 4 將帶來重大硬體升級，但消費者需要等到 2026 年底才能入手，意味著要再等待一年。

蘋果AirPods Pro 3將於9/9發表會亮相！但少了「這項」重大升級。(圖：Shutterstock)

知名分析師郭明錤指出，AirPods Pro 3 將在 2025 年下半年正式上市。根據 iOS 26 的參考資料顯示，蘋果可能不會延遲這款旗艦無線耳機的推出，因此果粉可望在今年的發表會上見到它。

‌



得益於蘋果自家 H3 晶片的加持，AirPods Pro 3 在設計上將略有調整，並配備更強的主動降噪功能，提升聽覺體驗。

此外，AirPods Pro 3 還將新增多項健康功能，包括心率監測、體溫感測及升級的聽力輔助功能，使其在功能上超越 AirPods Pro 2，成為更值得入手的無線耳機選擇。

然而，郭明錤也透露，AirPods Pro 4 將於 2026 年底推出，最大亮點是搭載「紅外線相機」。蘋果已申請相關專利，描述了耳機上的光學鏡頭系統，這將成為未來蘋果智慧眼鏡的重要技術基礎。

雖然 AirPods Pro 4 的細節尚未完全公開，但這項紅外線相機功能將大幅提升蘋果無線耳機的智慧化程度。