德國汽車製造商正積極反攻電動車市場，以應對來自中國品牌的激烈競爭以及在全球範圍內面臨的多重危機。在本周慕尼黑車展上，BMW、賓士和福斯 (Volkswagen) 等車廠正推出一系列新款電動車，希望能重新確立德國工程作為全球基準的地位，並奪回市場注意力。

直面中國電動車挑戰！BMW、賓士、福斯力圖重塑德系優勢

德國車廠正處於高度危機之中，除了美國關稅、歐洲市場銷售低迷，其在中國的市占率也持續下降。顧問公司 AlixPartners 指出，全球汽車製造商在中國的市占率已從 2020 年的 62% 降至 2023 年的 46%，預計到 2030 年更可能跌至 28%。

面對中國競爭對手以更低的價格提供類似技術，並積極進入歐洲市場，德國車廠亟需證明其產品仍能維持較高售價。汽車顧問公司 Jato Dynamics 分析師 Felipe Munoz 表示，此次慕尼黑車展「非常重要」，這是德國向世界，特別是中國，「宣告他們仍然是重要參與者」。

BMW 在此次車展中展示了其 Neue Klasse 電動車系列的首款產品。該公司已投入逾 100 億歐元 (約 118 億美元) 用於此產品線。

執行長 Oliver Zipse 表示，Neue Klasse 將是未來幾十年內 40 款車型的基礎，是公司數十年來最大膽的轉變。其中，iX3 運動型多功能車 (SUV) 已首次亮相，其配備了流暢的軟體、高性能電腦和全新設計，在德國起售價為 68,900 歐元。

據稱，iX3 的單次充電續航里程超過特斯拉 Model Y 的長續航版本，Oliver Zipse 稱其為「業界最佳整體產品」。分析師 Stephen Reitman 認為，Neue Klasse 將使 BMW 在汽車創新方面重回「領先地位」。

賓士則推出了其 GLC SUV 的電動版本，與 iX3 和 Model Y 展開競爭。這款車預計充電速度更快，續航里程比特斯拉長續航版本多約 30%。

儘管設計不如 BMW Neue Klasse 激進，但其流線型外觀和由單一玻璃面板主導的儀表板是其特色。此車型對賓士至關重要，因其是基於全新架構打造，未來也將應用於電動版 C-Class 和 E-Class 轎車。執行長 Ola Källenius 押注這一新陣容能取代品牌表現不佳的第一波電動車。UBS 分析師 Patrick Hummel 表示，GLC 將「表明賓士已重返賽道」。

福斯則致力於推出價格實惠的電動「國民車」，以減緩中國品牌的攻勢。該公司在周日首次展示了 ID. Cross 概念車，這是受歡迎的緊湊型 SUV 的電動版本，預計於 2026 年底上市。該車型配備 13 吋資訊娛樂顯示器，充電一次可行駛約 420 公里。

此外，福斯還在周三揭示了經過偽裝的緊湊型 ID. Polo，預計明年上市時售價將低於 25,000 歐元。歐洲最大的汽車製造商還展示了其他幾款緊湊型車輛，包括 Skoda 品牌的 Epiq SUV 和 Cupra 品牌的 Raval 掀背車，這些車型將在西班牙製造，預計明年開始上市。